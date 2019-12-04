Сергей Брин и Ларри Пейдж больше не будут руководить Google

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж объявили, что уходят с высших руководящих должностей родительской компании Google - корпорации Alphabet, но останутся в совете директоров.

Вместо Брина пост президента Alphabet займет Сундар Пичай, возглавлявший правление Google.

Ларри Пейдж занимает 10-е место в списке самых богатых людей мира, Сергей Брин - 14-е, хотя активы обоих Forbes оценивает примерно одинаково - по 50 млрд долларов у каждого.

Корпорация Alphabet была сформирована в 2015 году в ходе реструктуризации Google.

Интернет-поисковик название которого вошло во все языки мира, как известно, был придуман Брином и Пейджем в калифорнийском гараже в 1998 году.

Меньше чем 20 лет спустя Google превратился в глобальную технологическую корпорацию и занимался уже не только интернетом, но и производством телефонов и беспилотных автомобилей.

Наличие материнской компании над брендом Google должно было сделать бизнес интернет-корпорации более прозрачным и эффективным.

Под "зонтиком" Google остались такие известные бренды, как YouTube и Android, а также поиск в интернете и приложения.

Ларри Пейдж и Сергей Брин возглавили Alphabet, где были сосредоточены инвестиционное и исследовательское подразделения, и объявили, что будут прежде всего фокусироваться на новаторских инициативах.

Созданная Google собственная социальная сеть провалилась - ее пришлось закрыть весной 2019 года.

В письме, опубликованном во вторник по американскому времени, 46-летние соратники объявили, что отходят от повседневного управления бизнесом, однако будут принимать активное участие в работе совета директоров и оставляют за собой роль "отцов-основателей" и акционеров.

"Пришло время, когда надо упростить нашу структуру менеджмента, естественно сделать это сейчас", - написали Ларри Пейдж и Сергей Брин.

"Не в нашем характере держаться за руководящие должности, когда есть лучший путь управления компанией. Alphabet и Google более не нуждаются в CEO и президенте", - написали они, добавив, что пора перейти на роль родителей, гордящихся своим детищем - "давать советы и любить, но не надоедать каждый день".

На кого оставить хозяйство

Лучшей кандидатуры для руководства всеми бизнесами Google, чем Сундар Пичай, нет, убеждены Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Пичаю 47 лет. Он родился и получил инженерное образование в Индии, затем учился в США, в Стэнфордском и Пенсильванском университетах, а в Google пришел в 2004 году.

Пичай сказал, что в восторге от такого транзита в корпорации и отдал дань уважения Ларри и Сергею.

"Основатели дали нам всем удивительный шанс повлиять на весь мир, - заявил Пичай. - Благодаря им у нас есть нацеленная на будущее миссия, прочные ценности и культура сотрудничества и исследований, благодаря которой на работу каждый день приходишь как на праздник".

"Отцы-основатели" отдают власть не полностью

Дэйв Ли, североамериканский корреспондент Би-би-си по технологиям

Впервые динамичный дуэт Брина и Пейджа, легенд Кремниевой долины, выпускает из рук ключевое руководство компанией, которую они создали.

Это самая большая перетряска в Google за всю его историю.

Сундар Пичай уже несколько лет служит публичным лицом Google и в меньшей степени -руководительница YouTube Сьюзан Войжицки.

Но после вторничного объявления это уже точно: Пейдж и Брин больше не руководят.

Но уходя с менеджерских постов, они не теряют власть.

Они сообща владеют 51% голосов в совете директоров Alphabet. Акции по-прежнему у них.

Себя в новом качестве они видят так: "гордые родители", которые пристально и с любовью наблюдают за своим выросшим детищем.