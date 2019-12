TamTam в 2017 году запустила Mail.ru Group, которая владеет «ВКонтакте», «Одноклассниками» и ICQ. Мессенджер стал известен год спустя: его рекламная кампания началась в России весной 2018 года одновременно с блокировкой телеграма, причем TamTam рекламировали как его аналог. О появлении в TamTam каналов, связанных с «Исламским государством», было известно и раньше. Но, как отмечает издание The Print, атака в Лондоне стала первым терактом, о причастности к которому ИГ объявило в TamTam.

В последние годы главным каналом общения сторонников «Исламского государства» был телеграм. Джихадисты стали широко использовать мессенджер после того, как в 2014 году их начали блокировать в фейсбуке, инстаграме и твиттере. Администрация телеграма вместе с правоохранительными органами разных стран тоже не раз предпринимала операции по блокировке аккаунтов ИГ.

Последняя из таких операций прошла за неделю до теракта в Лондоне. Ее провел Европол — полицейская служба Евросоюза — в сотрудничестве с популярными соцсетями и мессенджерами. Telegram заявил, что 22 и 23 ноября заблокировал около пяти тысяч аккаунтов и ботов, связанных с террористами. Европейские власти сочли операцию успешной: генеральная прокуратура Бельгии заявила, что ИГ «больше не присутствует в интернете».

Но Питер Ван Остайен утверждает, что сторонники «Исламского государства» просто переместились в TamTam. По словам эксперта, к вечеру 29 ноября (через несколько часов после теракта в Лондоне) из телеграма исчезли около 50 групп ИГ, в которые он внедрился. Уже 30 ноября Остайен нашел эти группы в TamTam. Их обнаружили и другие специалисты по джихадизму, например, научный сотрудник лондонского Института стратегического диалога Амарнат Амарасингам.

Nov 25: “For the time being, for as far as we know, IS is not present on the internet anymore and we will see how fast, if ever, they will regain service”- Belgian Prosecutor Eric Van Der Sypt

Dec 1: woke up today with around 1200 messages on TamTam from almost 100 ISIS channels