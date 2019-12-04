Макрон: Европа должна стать частью нового договора о ракетах средней и меньшей дальности

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюз должен участвовать в создании нового соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и присоединиться к нему. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне, где начался саммит лидеров стран, входящих в НАТО.

"После прекращения действия ДРСМД [Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] нам необходимо выстроить новый фундамент безопасности. Мы должны понимать, какова будет новая природа отношений с Россией. Я хочу, чтобы шли переговоры. Европа рассчитывает, что ее мнение будет учитываться при создании нового договора о ракетах средней и меньшей дальности и что она станет его частью", - сказал Макрон. Его слова приводит ТАСС.

Президент Франции также отметил, что не собирается отказываться от своих слов о "смерти мозга НАТО". Он также считает, что в стратегию альянса необходимо внести ясность.

В начале ноября французский лидер в интервью заявил, что НАТО полностью утратил координацию внутри альянса, и это положение можно охарактеризовать как "смерть мозга". Макрон также заявил, что Европе необходимо осознать себя самостоятельной геополитической силой, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

Это высказывание Макрона раскритиковали другие высокопоставленные лица. Во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент США Дональд Трамп назвал слова Макрона "оскорбительными" для многих государств альянса.

Недовольство выразил и Столтенберг. "Я не согласен с такой характеристикой НАТО, в особенности потому, что за последние годы мы видели, как НАТО действительно предпринимает более значительные усилия, чем в прошлые десятилетия", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg. Глава военного блока подчеркнул, что альянс "реагирует на новые вызовы, такие, как усиление Китая, что ранее не включалось в повестку дня для НАТО, но значится там сейчас".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что европейские страны должны укреплять свою оборону, однако он тоже не согласен с утверждением Макрона. Об этом Рютте сказал во вторник в Лондоне на конференции NATO Engages, которая проводится в преддверии саммита Североатлантического альянса.

По мнению главы правительства Нидерландов, Макрон поднял вопросы, имеющие право на существование, касающиеся того, что "европейские страны должны активизироваться [в области обороны], чтобы Европа, США и Канада оставались вовлеченными [в деятельность НАТО]". "Я не согласен с этой конкретной оценкой о "смерти мозга" НАТО, Макрон здесь зашел слишком далеко, - подчеркнул Рютте. - Однако я согласен с тем, что существует ряд вопросов, которые нам нужно обсуждать. Это организация, состоящая из демократических стран. Это означает, что мы можем отличаться, иметь разные точки зрения".

По словам Рютте, "самое худшее, что мы можем сделать, так это не обсуждать их". "Потому что это ознаменует конец НАТО. Тот факт, что мы можем садиться вместе, урегулировать разногласия и приходить к совместным решениям, - лучшее доказательство того, что альянс просуществует еще 70 лет", - добавил он.

Между тем Макрон полагает, что пятая статья устава НАТО о взаимной защите применяется неэффективно. В связи с этим он предлагает создать внутри альянса специальную экспертную группу для стратегических дискуссий. Ранее с подобным предложением выступала Германия. Ожидается, что лидеры стран-участников организации одобрят концепцию и подготовят доклад к саммиту НАТО, который пройдет в 2021 году, пишет DW.

Однако резкие высказывания французского президента вносят раскол в альянсе и не способствуют достижению декларируемых им же целей. Настороженность вызывает и уверенность Макрона в том, что самую большую угрозу для стран НАТО представляет терроризм, а не Россия, и что настало время сближения с Москвой.

"Все в НАТО хотели бы улучшения отношений с Россией. Но большинство пришло к выводу, что Москва больше заинтересована в подрыве НАТО и европейской безопасности, потому что беспорядки сыграют на руку Москве", - говорит бывший посол Словакии в НАТО, директор Carnegie Europe Томас Валасек.

Макрон также раскритиковал члена НАТО Турцию за покупку российских вооружений. "Нам нужны разъяснения Турции на этом саммите. Нам нужно прояснить как минимум два вопроса: как Турция может быть членом альянса, работать с нами, покупать наше оборудование, быть интегрированной [в оборонную систему] и в то же время покупать С-400 у России? Технически это невозможно. Турецкий президент должен дать разъяснения, если он хочет, чтобы его простили", - сказал он.

Второй пункт, по которому Макрон ждет прояснения позиции Анкары, - ее намерение заблокировать все декларации юбилейного саммита НАТО, если другие члены альянса не согласятся признать террористическими ряд организаций. "Они хотят, чтобы мы квалифицировали Рабочую партию Курдистана (РПК) и других как террористические группы, но это не наше определение, - подчеркнул Макрон. - Когда я смотрю на Турцию, они борются сейчас с теми, кто сражался на нашей стороне. И иногда они работают с посредниками "Исламского государства"*", - добавил он.

Как ожидается, на саммите в Лондоне будут активно обсуждать не только российскую, но и китайскую угрозу. Тревогу вызывает быстрый рост экономических возможностей и милитаризация КНР. Кроме того, обострение противостояния Китая и США оголит Европу, которая без американской помощи не сможет дать отпор агрессору. "Если бы США пошли на конфронтацию с Китаем, это стало бы катастрофой для всего НАТО. Из чего будут складываться оборонительные силы альянса, если США будут заняты в другом регионе?" - рассуждает старший научный сотрудник Королевского института международных отношений Бельгии "Эгмонт" Александр Маттелаер.