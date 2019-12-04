Cпециальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал во вторник, 3 декабря, доклад по итогам расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

В нем утверждается, что Трамп воспользовался своими полномочиями, чтобы попытаться обеспечить вмешательство Украины в президентские выборы в США 2020 года. В частности, Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына своего политического соперника на грядущих выборах Джо Байдена, обещая за это выделение американской военной помощи.

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Трамп, по версии авторов доклада, также организовал беспрецедентную кампанию с целью помешать расследованию Конгресса. Комитет по разведке смог собрать нужные доказательства только, благодаря "патриотизму и смелости государственных служащих".

Доказать вопреки отсутствию доказательств

В Белом доме уже заявили, что доклад "не содержит никаких доказательств" вины Трампа. "Этот доклад не отражает ничего, кроме их разочарования. Доклад председателя Шиффа (глава спецкомитета по разведке - Ред.) выглядит, как выдумки сидящего в подвале блогера, пытающего доказать что-то, вопреки отсутствию доказательств", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

4 декабря начнутся слушания в рамках подготовки импичмента в комитете по вопросам судопроизводства Палаты представителей. Ранее стало известно, что ни Трамп, ни его адвокаты не придут на слушания, пока не будут названы свидетели и пока комитет не гарантирует беспристрастный процесс.