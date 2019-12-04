Киев утвердил пять сценариев возвращения Донбасса: военный путь не рассматривается

Участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского в рамках подготовки к встрече в нормандском формате утвердили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия", - сообщила пресс-служба офиса президента.

Для изучения деталей утвержденных сценариев реинтеграции Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку посетить зону силовой операции в Донбассе. Решено, что перед встречей в нормандском формате состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны под председательством президента. Встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря.

О том, что Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса, Данилов сообщил 28 ноября. Тогда он уточнил, что "все сценарии - на пользу Украине", но не стал раскрывать детали. Данилов также предложил создать некие "гуманитарные коридоры на линии соприкосновения для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях", назвав это "главным приоритетом работы по реинтеграции".

Стало известно, что Зеленский выдвинул концепцию "переходного правосудия", действие которого будет распространяться на Крым и Донбасс. В качестве предполагаемых задач авторы концепции называют наказание виновных в преступлениях, совершенных в период вооруженного конфликта, возмещение ущерба пострадавшим, "восстановление правды", то есть расследование наиболее резонансных преступлений, а также предотвращение подобных конфликтов в будущем. Украина, судя по подготовленному документу, также рассчитывает подать на Россию в Международный уголовный суд (МУС) по обвинениям в военных преступлениях, преступлениях против человечности и нарушениях прав человека, совершенных по обе стороны линии разграничения.

Кроме того, Киев хочет требовать от Москвы финансовых компенсаций за оккупацию Донбасса. Россия, по замыслу Украины, как "страна-агрессор" должна через международные суды перечислять деньги в специально созданный фонд. Этот фонд в дальнейшем будет распределять компенсации жителям Донбасса. Фонд также будет пополняться за счет средств госбюджета, благотворительных фондов и международной помощи. Решать, кому и в каком объеме возмещать ущерб от конфликта в Донбассе, будет специальный орган, созданный кабмином Украины. Он будет вести реестр материального ущерба, в который войдут родственники погибших и пропавших без вести, раненые, пленные и заложники. Им планируется возмещать экономические и финансовые потери из-за "российской оккупации".

Документ предполагает также разработать законы о люстрации всех руководителей Донецкой и Луганской народных республик, а также депутатов, судей, силовиков, госслужащих, причастных к нарушениям прав человека. Лица, не прошедшие люстрацию, не смогут занимать руководящие государственные должности и возглавлять госпредприятия в течение срока, который будет определен специальным законом. Из текста следует, что теоретически к ответственности могут быть привлечены и украинские силовики, и должностные лица, однако расследованием будут заниматься органы, созданные украинскими властями без участия республик Донбасса, которые Киев не признает.

Предусматривается также создание специального независимого органа, который, по мнению украинских властей, должен будет "восстановить правду" о событиях, происходивших во время вооруженного конфликта в Донбассе. Образцом для этого послужит Комиссия правды и примирения, действовавшая в ЮАР после демонтажа режима апартеида, а также подобные комиссии в странах Латинской Америки и Европы. Этот орган должен состоять из украинских и иностранных экспертов, которые, как предполагается, будут расследовать "самые резонансные преступления, совершенные во время конфликта в Донбассе". Власти Украины обещают, что комиссия не будет зависеть от них.