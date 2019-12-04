Конгресс США принял резолюцию о недопущении РФ на саммиты G7

Россия вновь получит приглашение на саммиты "семерки" только, когда станет "уважать территориальную целостность соседей". Таков посыл принятой Палатой представителей Конгресса США резолюции.

Палата представителей Конгресса США во вторник, 3 декабря, большинством голосов одобрила резолюцию против присоединения России к"группе семи" (G7), пока Москва не начнет "уважать территориальную целостность своих соседей". За это проголосовали 339 конгрессменов из обеих партий. Ранее документ был одобрен комитетом Палаты представителей по иностранным делам.

Россия сможет вновь присоединиться к G7 только, когда она "прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и положит конец своим нападкам на демократии во всем мире", говорится в резолюции.

"Когда Россию после ее агрессивных действий в Украине исключили в 2014 году из "группы восьми", оставшиеся семь стран согласовали ряд условий, которые должны быть соблюдены для того, чтобы России разрешили участвовать в будущих саммитах. Россия не выполнила ни одного из этих условий и стала проявлять еще большую агрессию в Украине и подрывать демократию в других странах, включая США", - ранее заявил автор резолюции конгрессмен Альбио Сайрес.

Трамп хотел вернуть Россию в клуб ведущих стран

Политик представил эту резолюцию, предполагающую запрет на участие России в саммитах стран "семерки", в августе 2019 года, после того как президент США Дональд Трамп заявил о своем желании пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит G7.