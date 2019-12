Так ведомство ответило на обращение сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера, просившего проверить российское приложение FaceApp. Ответ ФБР он опубликовал в "Твиттере".

"Предупреждение, которым стоит поделиться с семьей и друзьями. В этом году, когда миллионы людей скачивали FaceApp, я спросил у ФБР, безопасно ли оно. Вот, ФБР только что ответило", - написал Шумер.

В ответе, опубликованном сенатором, говорится, что ведомство считает FaceApp и любой аналогичный продукт, разработанный в России, потенциальной контрразведывательной угрозой.

A warning to share with your family & friends:

This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.

Well, the FBI just responded.

And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5