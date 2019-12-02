Bild: США все-таки могут остановить строительство путинского трубопровода

"По информации Bild, полученной от источников в Сенате США, а также согласно одному из сообщений американских СМИ, санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", планируется ввести обходными путями: они должны стать частью закона о военном бюджете США на следующий год". Как пишет издание, закон будет принят до католического Рождества.

Перевод из издания Bild приводит Инопресса.

"Соответствующую информацию подтвердил на полях форума по безопасности в канадском Галифаксе глава комитета Сената по международным делам, сенатор Джим Риш", — отмечает журналист Петер Тиде. Под санкции может попасть швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой подводных труб и кабелей, а также немецкие компании, сотрудничающие с "Газпромом", говорится в статье.

"Путь по введению таких санкций с помощью закона о военном бюджете необычен, но у него есть веская причина: строительство трубопровода между Россией и Германией планируется закончить примерно через три месяца. Так как санкции должны быть направлены против компаний, участвующих в строительстве, времени для разработки более масштабного закона о санкциях, которого добиваются, например, оппозиционные демократы, недостаточно. "Когда уже никто не строит, наказывать уже и некого", — сказал инсайдер в разговоре с Bild".

Как заявил сенатор Риш в интервью с изданием Defence News, санкции "дорого обойдутся" Кремлю и участвующим в проекте компаниям. "Россиянам придется искать новый путь, чтобы продолжить строительство — если они вообще еще могут это сделать", — передает его слова издание.

"Санкции должны дать Евросоюзу три года времени для того, чтобы разработать собственный защитный механизм против зависимости от "Газпрома" и России и предотвратить возможность Москвы оказывать давление на Европу в сфере энергетики. (…) С одной стороны, Германия стремительно повышает свою энергетическую зависимость от России строительством трубопровода кремлевским концерном. С другой стороны, газопровод "Северный поток" является для Кремля прежде всего оружием против Восточной Европы и особенно против Украины. (…) Как уже неоднократно случалось в прошлом, Кремль может просто перекрыть газовый кран неугодным государствам — что, благодаря "Северному потоку", не будет иметь последствий для поставок в Германию и Австрию".

По большому счету Германия и Австрия являются на Западе единственными странами, поддерживающими строительство трубопровода. Особенно Германию обвиняют в том, что своим односторонним согласием она раскалывает Европу в интересах Кремля. Лишь несколько дней назад бундестаг принял закон, который позволит обойти в Германии газовую директиву ЕС в отношении "Северного потока-2", указывает Bild.