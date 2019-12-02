Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета России в расследовании дела о наркотиках, по которому ранее он проходил как обвиняемый.

Судья Евгения Николаева отклонила жалобу журналиста, передает из суда корреспондент Би-би-си.

Рассмотрение жалобы Голунова несколько раз откладывали - из-за командировки следователя, неявки прокурора, эвакуации здания суда. Жалобу рассматривал Басманный суд, но заседание было выездное и проходило в понедельник в Мосгорсуде.

Прокурор Анна Потачко выступила в суде против того, чтобы ознакомить Голунова с ходом следствия, и попросила суд отклонить жалобу. Она заявила, что знакомить Голунова с документами по делу "нецелесообразно", так как он находится в статусе свидетеля.

"Я считаю, что жалоба удовлетворению не подлежит. Следствием представлено достаточно документов, доказывающих, что дело рассматривается своевременно", - сказала прокурор.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин, перед тем как судья ушла думать над решением, заявил, что журналист фактически живет под домашним арестом - в том числе и из-за бездействия следствия.

Судья же в итоге согласилась с доводами прокурора и решила не знакомить Голунова с материалами дела против тех, кто подкинул ему наркотики. "Не установлено бездействие следователя Шачнева, из-за которого права Голунова были нарушены", - заявила судья. Именно на этого следователя подавал жалобу журналист.

"Судья отказала только в ознакомлении с материалами, а вопрос о признании Годунова потерпевшим сегодня остался без внимания", - сказал Би-би-си после заседания суда адвокат Бадамшин. По его словам, это было ключевое требование.

Голунов не свидетель, а заявитель, разница принципиальная - заявитель имеет право знакомиться с результатами проверки по своему заявлению, настаивает адвокат. "По мнению суда, следствие не бездействует: но где же тогда решение о возбуждении уголовного дела?" - возмутился Бадамшин.

Следствие засекретило все материалы

Журналист Медузы Иван Голунов пожаловался на бездействие следователей в конце октября. Он потребовал проверить, расследуются ли действия силовиков, подкинувших ему наркотики.

В суде следователь объяснял, что отдельное уголовное дело о превышении должностных полномочий открыто не было, а действия сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы расследуются в рамках старого дела, открытого по "антинаркотической" статье 228 УК РФ - по нему Голунов изначально проходил подозреваемым.

На первом заседании судья Николаева потребовала у следствия документы, по которым можно было бы понять, как движется расследование. Однако на следующем заседании выяснилось, что предоставлять нечего - следствие засекретило все материалы по делу.

Тогда защита Голунова потребовала показать в суде материалы проверки по факту возможного превышения должностных полномочий в отношении Голунова, и судья ходатайство удовлетворила.

Адвокат Бадамшин считает, что засекретить материалы о нарушениях своих же сотрудников СКР не имеет права.

Дело Голунова

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, в его рюкзаке нашли пакет с наркотиками. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Журналист сразу заявил, что пакет не его. Сам журналист и его коллеги предполагали, что заказное дело было инициировано героем одного из его расследований.

Дело вызвало мощный общественный резонанс, люди круглосуточно стояли в одиночных пикетах в поддержку Голунова у здания ГУВД Москвы, несколько десятков человек ждали заседания по мере пресечения Голунову около 10 часов.

11 июня на смывах с рук и ногтей Голунова не нашли наркотических веществ, а на пакете - отпечатков его пальцев. В тот же день следователи сняли с него все обвинения. Глава МВД Владимир Колокольев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста.

Однако расследование самого уголовного дело продолжается. Сначала дело продолжало находиться в МВД, которое проверяло действия своих сотрудников. Затем по решению Генпрокуратуры оно было передано в Следственный комитет России.

13 июня президент Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова.

Еще четверо сотрудников УВД, имевших отношение к аресту журналиста, были уволены после проверки, позже был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров. Полицейские пытались оспорить увольнение в суде, но безуспешно.