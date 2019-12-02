Президент США Дональд Трамп не явится на слушания о процедуре импичмента в Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США, намеченные на 4 декабря. Об этом в воскресенье, 1 декабря, заявил юрист Белого дома Пэт Чиполлоне в письменном обращении к председателю комитета Джерри Надлеру.

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Палата представителей США пригласила Трампа на слушания по импичменту

По словам Чиполлоне, ни Трамп, ни его адвокаты или представители Белого дома не придут на слушания, "пока не будут названы свидетели и пока не ясно, гарантирует ли Комитет по вопросам судопроизводства беспристрастный процесс".

Процедура импичмента Трампа

Ранее, 13 ноября, в специальном комитете по разведке Палаты представителей прошли первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента. Свои показания на них дали исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

В свою очередь, пресс-служба Белого дома обнародовала видео, в котором американский лидер назвал расследование в рамках процедуры импичмента "величайшим мошенничеством в истории американской политики".

Президента США подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины он пытался вынудить его начать расследование против вероятного соперника Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.

Контролируемая демократами Палата представителей одобрила резолюцию об импичменте 31 октября. Скандал с возможным давлением на Зеленского получил название "Ukrainegate". Зеленский утверждает, что давления на него не оказывалось.