Теракт на Лондонском мосту: оба погибших - выпускники Кембриджа

Названо имя второй жертвы террористической атаки на Лондонском мосту: это 23-летняя выпускница Кембриджа Саския Джонс, жившая в Стратфорде-на-Эйвоне.

Она, как и другой погибший при нападении - Джек Меррит, работала в проекте "Учимся вместе" - социальной реабилитационной программе помощи заключенным, где выполняла волонтерские функции.

О состоянии остальных трех пострадавших в результате теракта сообщил в воскресенье медицинский директор Национальной службы здравоохранения по лондонскому региону Вин Дивакар. По его словам, одного из потерпевших уже отпустили домой, а состояние еще двух - стабильное.

В минувшие выходные полиция обыскала дом в Стаффорде, связанный с Усманом Ханом, совершившим теракт в минувшую пятницу, а также несколько объектов в расположенном неподалеку Сток-он-Тренте. В воскресенье вечером представители стаффордширской полиции сообщили об аресте 34-летнего мужчины в связи с пересмотром условий надзора за осужденными по статье о терроризме.

Сообщается, что задержанный подозревается в подготовке терактов, но при этом, как подчеркивается в заявлении, нет фактов, которые указывали бы на его участие в нападении на Лондонском мосту в пятницу.

"Учимся вместе"



Эта реабилитационная программа для заключенных, по словам представителей Кембриджского университета, где она была разработана, призвана разрушить стереотипы и открыть возможности для ее участников начать нормальную жизнь.

Самый первый курс, начатый в 2014 году, объединил студентов-криминалистов и заключенных, сообщается на вебсайте университета.

Сразу несколько сотрудников и участников этой программы оказались в здании Гильдии рыботорговцев, где проходило собрание в рамках проекта. Одним из подопечных программы "Учимся вместе" был и 28-летний Усман Хан.

По словам одного из директоров Гильдии рыботорговцев Тоби Уильямсона, в здании творился кошмар: "Те, кто кинулся обезвреживать террориста, были уверены, что у него есть взрывное устройство".

Двое мужчин, вооружившись тем, что было под рукой, - стулом, огнетушителем и даже снятым со стены бивнем нарвала, бросились к нападавшему и вступили с ним в схватку.

Усман Хан ранее был осужден по статье о терроризме, но еще до истечения срока был отпущен на свободу. Тот факт, что полиции было известно о радикализации Хана, всколыхнул в британском обществе волну критики существующей системы исполнения наказания и освобождения осужденных преступников.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал в интервью Би-би-си, что условия освобождения 74 бывших заключенных, осужденных по статье о терроризме и вышедших на свободу досрочно, будут пересмотрены.

При этом куратор вопросов безопасности теневого кабинета Лейбористской партии Ник Томас-Симондс, заявил, что срок тюремного заключения не имеет значения и основное внимание должно быть уделено реабилитации бывших заключенных и надзору за ними после освобождения.

"Независимо от того, будет ли осужденный освобожден через пять, восемь, одиннадцать или четырнадцать лет - он все равно будет освобожден в какой-то момент", - заявил он Би-би-си.

"И поэтому, мы должны обеспечить, чтобы, во-первых, в тюрьме проводилась реабилитационная работа, а во-вторых, чтобы у нас был должным образом финансируемый надзорный режим после освобождения, чтобы минимизировать возможность ужасных рецидивов, подобных этому".

Родители Джека Меррита и Саскии Джонс говорят о том, что их дети погибли, занимаясь делом, которое любили. По их словам, оба молодых участника программы "Учимся вместе" верили в исправление и реабилитацию и не верили в эффективность мести преступникам со стороны общества.

Вице-канцлер Кембриджского университета профессор Ситвен Тоуп заявил: "Величайшая трагедия заключается в том, что эти люди были убиты тем, кому они стремились помочь".

"К сожалению, мероприятие, которое должно было знаменовать пять лет успешной работы уникальной программы, основанной студентами и преподавателями Кембриджа, вылилось в жестокое преступление", - добавил он с горечью.

Исполнительный директор Гильдии рыботорговцев Тоби Уильямсон, так же, как и многие другие восхищен отвагой и решительностью тех, кто встал на пути у террориста.

"Были крики, была кровь. Люди сначала думали, что это какие-то учения", - сказал Уильямсон Би-би-си.

Он рассказал о том, как двое мужчин по имени Лукаш и Энди, схватив что было под рукой и рискуя своей жизнью, вступили в бой с убийцей.

"Они приняли решение, они твердо решили не допустить самого страшного. Они - самые обычные очень скромные люди. Но оказавшись в критической ситуации, эти простые люди совершили настоящий подвиг. Я горжусь тем, что знаком с ними".

В воскресенье в Саутуоркском соборе недалеко от места трагедии прошла заупокойная служба по погибшим. На ней вспоминали и о жертвах другого нападения, которое случилось поблизости два года назад. Тогда во время террористической атаки на рынке Боро погибли восемь человек.

Пятничная атака произошла меньше месяца спустя после того, как уровень террористической угрозы в Великобритании был понижен с серьезного до существенного, то есть было признано, что террористические нападения "возможны", а не весьма "вероятны".

Уровень угрозы терроризма пересматривается независимым от правительства Объединенным центром анализа терроризма.