Доцент СПбГУ Соколов, попросивший казнить его за убийство возлюбленной, доставлен на психиатрическую экспертизу в Москву

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении своей бывшей аспирантки и возлюбленной, 24-летней Анастасии Ещенко, доставлен из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

"Соколов доставлен следствием в Москву для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы в одном из специализированных учреждений федерального уровня", - сообщил РИА "Новости" его адвокат Александр Почуев, отметив, что тот находится в "состоянии глубокого смятения и раскаяния". Адвокат не уточнил, когда и где будет проведена экспертиза, однако сообщил, что она "продлится до начала следующего года".

"Выбор места производства экспертизы обусловлен соображениями исключения влияния местной общественности на ход экспертизы и утечек информации", - уточнил юрист. Заседание по рассмотрению ходатайства по избранию меры пресечения Соколову должно состояться 5 декабря в городском суде Санкт-Петербурга.

Где именно в Москве содержится Соколов, пока не сообщается, но члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы уже собираются навестить доцента. Как заявил "Газете.ru" член ОНК Александр Хуруджи, как только им станет известно, в какое СИЗО привезли Соколова, они навестят подозреваемого.

Несколько дней назад 64-летний Соколов в разговоре со следователями попросил их посодействовать в назначении ему "смертной казни в виде исключения". По данным телеграм-канала GlavMedia, экс-преподаватель СпбГУ заявил, что только так сможет искупить свою вину и перестать мучиться. К тому же он не представляет своей жизни в колонии особого режима для пожизненно осужденных типа оренбургской ИК-6 "Черный дельфин", поэтому и хочет, чтобы его казнили.

Напомним, мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году РФ подписала протокол N6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Мораторий истекал 1 января 2010 года, но в ноябре 2009-го Конституционный суд РФ продлил его - до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни. Постановление Конституционного суда РФ по этому вопросу окончательное. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.

Поэтому дело доцента Соколова, которое расследует центральный аппарат СК, не завершится смертной казнью, как бы этого не просил обвиняемый. По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября пьяного Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Он свалился в реку, когда пытался избавиться от тела. Доцента задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире на набережной Мойки, где следователи и обнаружили фрагменты женского тела.

На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки". Мать убитой Ещенко назвала свою версию убийства. По ее словам, Соколов убил свою молодую сожительницу, так как та заявила, что бросает его из-за тотального контроля с его стороны.

"Черный дельфин" для "пожизненников"

ФКУ ИК-6 ("Черный дельфин") УФСИН России по Оренбургской области - исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных, расположенная в городе Соль-Илецк рядом с озером Развал. Это самая большая из шести колоний подобного типа в России. Она рассчитана на 1600 человек, а обслуживающий персонал колонии - около 900 человек.

На 2016 год в ИК-6 содержалось более 700 "пожизненников" (более чем из 1800 по стране), в том числе 612 заключенных, которым смертная казнь с введением моратория была заменена на бессрочную изоляцию от общества.

В "Черном дельфине" заключенные строго изолированы не только от внешнего мира, но и друг от друга. В камерах содержатся по два-четыре человека, но есть и одиночные камеры. В одну из них поместили людоеда из Чувашии Владимира Николаева.

Заключенные находятся под постоянным видеонаблюдением, свет в камерах никогда не выключается. Осужденных водят по внутренним помещениям с повязками на глазах: якобы для того, чтобы они не запомнили план тюрьмы.

Камеры оборудованы сигнализацией. Вся мебель (кровати, стол, лавка, тумбочка, шкафчики) накрепко вмонтирована в стены и пол. Выход за пределы камеры - только в наручниках в позе конькобежца - согнувшись вперед, руки за спиной - в сопровождении трех вооруженных дубинками конвоиров (оружие в режимной зоне исключено), один из которых - кинолог с собакой.

Каждые 15 минут по камерам проходят дежурные. Размер камеры составляет 4,5 квадратных метра, говорится в фильме National Geographic. Причем заключенные отделены от дверей и окон массивными стальными решетками. Таким образом, камера представляет собой клетку в клетке.

"Бунтовать смысла нет. Тем дальше от свободы", - говорил о своем пребывании в "Черном дельфине" студент-химик Олег Костарев, вступивший в неонацистскую группировку "Спас". Он был осужден за то, что смастерил бомбу и в августе 2006 года взорвал ее на Черкизовском рынке в Москве. Тогда погибли 14 человек, в том числе двое детей, а еще 47 человек пострадали.

История "Черного дельфина" началась в середине XVIII века. В 1756 году здесь располагалась крепость Илецкая Защита, в которую направляли ссыльных каторжан для работы на соляных копях. Позднее учреждение преобразовывалось в каторжную тюрьму, арестантское отделение, пересыльную тюрьму, колонию для содержания осужденных, больных туберкулезом. С 2000 года это исправительная колония для приговоренных к пожизненному сроку лишения свободы.

"Крепкие стены в оренбургских степях одинаково верно служили всем российским государям", - писал "Вестник Отрадного".

В 1996 году кто-то из сидельцев изваял у входа в главный тюремный корпус два небольших фонтана в виде дельфинов - они породили название учреждения и стали фирменным знаком на производимой им продукции. Позднее две похожие композиции украсили вход в административный корпус.

Узниками ИК-6 стали виновники многих жутких преступлений. В эту колонию попал Владимир Муханкин, который называл себя учеником Чикатило и убил восемь человек. А осужденный Вадим Ершов сбежал из армии и убил 19 человек, перерезав им горло. Олег Рыльков из Тольятти изнасиловал 37 девочек, а четырех детей зверски убил. Ахмед Исмаилов был осужден за взрыв здания правительства в Грозном - там погибли 83 человека, сообщала "Украина криминальная".

В "Черный дельфин" был этапирован и тульский компьютерщик Иван Иванченко, убивший женщину с тремя малолетними детьми и их бабушку.