Галкин на концерте в Кремле опроверг слухи о своей политической карьере: "У нас не Украина - пристрелят еще до инаугурации"

Шоумен, юморист и ведущий федерального "Первого канала" Максим Галкин на своем концерте в Кремлевском Дворце, состоявшемся в пятницу, 29 ноября, выступил с вступительным словом по поводу совершенно неожиданной для него новой волны популярности, обрушившейся после выступления 2 октября в Новосибирске, где он шутил про Путина, Украину, цензуру и советские времена. Отрывки из того концерта зрители выложили в YouTube, и Галкин на время даже стал новым "лидером оппозиции".

На этот раз отрывки с выступления юмориста разместила в своем Facebook журналистка Елена Рыковцева.

"Конечно, все это близко не стояло по остроте с новосибирским выступлением, но с другой стороны не мог же он повторять репризы, которые за эти пару месяцев страна уже выучила наизусть, а новый монолог про "Путин уходи" так быстро придумать сложно", - написала журналистка.

Галкин начал с того, что не собирается баллотироваться в президенты России и ни о какой политической карьере речи не идет.

"Я стал неожиданно известен, благодаря тому, что одна женщина из Новосибирска сняла мой концерт и выложила его... Я стал действительно известным. Раньше тебя мог прославить "Первый канал", а теперь простая Лариса Шестакова из Новосибирска. Она сняла, выложила - тут же сотни просмотров на YouTube (на самом деле, 5 млн просмотров - прим.ред.), сотни статей, тысячи комментариев: "Максим, Вы еще такой молодой... Зачем Вам это? Вам ведь еще жить и жить..." или "Мы Вас поддерживаем, мы за Вас проголосуем".

"Страшно - ты еще никуда не выдвинулся, а за тебя в нашей стране уже готовы голосовать. Это, конечно, приятно, хотя я никуда не выдвигался. Приятно, что наши люди еще верят, что они что-то решают на выборах, несмотря ни на что. Это доказывает, что демократия у нас проросла в обществе. Конечно же после этого посыпались комментарии... Я честно ответил, что не собираюсь быть президентом России... Я понимаю, почему такая реакция... С тех пор как выбрали Зеленского (президентом Украины) наша власть на меня совершенно по-другому на меня стала смотреть. Одновременно с восхищением и потенциальным подозрением. Некоторые губернаторы стали подходить, заново знакомиться, на всякий случай..."

"Я хочу заявить, пользуясь тем, что я все-таки добрался до этого дворца (Кремля), торжественно пообещать, что я никуда не собираюсь... У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации! Поэтому я хочу заявить, что все, что я говорю на концерте - это все "хиханьки-хаханьки"!" - объяснил Галкин.