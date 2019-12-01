Мальтийский бизнесмен обвинен в соучастии в убийстве журналистки

Премьер Мальты может покинуть свой пост на фоне расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции. По этому делу обвинения выдвинуты предпринимателю Йорджену Фенеку.

Суд Валетты в субботу, 30 ноября, предъявил обвинение в соучастии в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции бизнесмену Йорджену Фенеку. Суд постановил заморозить его счета и отправил предпринимателя под арест. Фенек - руководитель и совладелец офшорной компании 17 Black, о которой писала журналистка.

Глава администрации премьер-министра Джозефа Муската Кит Шенбри и министр туризма Конрад Мицци ранее ушли в отставку, они подозреваются в получении денег от Фенека.

На фоне расследования свой пост покинет также премьер-министр Мускат, сообщают информационные агентства со ссылкой на информированные источники в органах юстиции и в правящей партии. Ожидается, что политик в ближайшее время объявит об этом и сложит с себя полномочия 18 января, передает агентство AFP.

Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года. По версии следствия, в арендованном ей автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Незадолго до гибели она занималась расследованием, касающимся подозрений в коррупции в отношении главы правительства страны и двух его ближайших помощников.