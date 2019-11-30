5 фактов о советско-финской войне, которые нужно знать

80 лет назад, 30 ноября 1939 года, советские войска вошли на территорию Финляндии. Началась так называемая "зимняя война", которую еще нередко называют "неизвестной войной".

Причины советско-финской войны

Осенью 1939 года между СССР и Финляндией велись переговоры о территориальных уступках. Советский Союз претендовал на часть Карельского перешейка с неплохо развитой сетью железных и автомобильных дорог, острова в Финском заливе и "аренду" финского полуострова Ханко. Взамен Финляндия должна была бы получить большую по площади, но менее ценную в экономическом и стратегическом отношении территорию в Карелии: фактически одни леса и болота.

С советской стороны формальной причиной называлась (и называется до сих пор) необходимость отодвинуть границу от Ленинграда. Но схема была, в принципе, та же, по которой были подписаны договоры о взаимопомощи с балтийскими странами, что, в конце концов, закончилось их оккупацией. Однако финны давлению СССР не уступили. Тогда, опять-таки по апробированному сценарию, в Териоках (сейчас город Зеленогорск) было сформировано так называемое "народное правительство" Финляндии, во главе которого поставили бежавшего в Советскую Россию еще в 1918 году коммуниста Отто Куусинена. А уже это марионеточное "народное правительство", которое, разумеется, никто в мире не признал, попросило Красную армию о "помощи".

30 ноября 1939 году советские войска вторглись в Финляндию. Поводом для этого, как объявил тогда Молотов, стала "гнусная провокация финской белогвардейщины", якобы обстрелявшей воинскую часть Красной армии, расположенную в деревне Майнила на Карельском перешейке. Финны же уже тогда доказывали, что обстрел не мог быть произведен с их территории, что "майнильский инцидент" - это провокация Москвы.

Силы военного противостояния финнов и Красной армии

В начале боевых действий численность войск Красной армии, участвовавших в войне, более чем в полтора раза превышала финскую: 250 тысяч солдат и офицеров у финнов, 425 640 - в группировке вторжения. Орудий и минометов в дивизиях Красной армии было в пять раз больше, чем у финнов, самолетов - в девять раз больше.

На вооружении у финнов были всего-навсего 32 танка и два бронеавтомобиля. Еще около 30 танков остались со времен Первой мировой войны и годились в большинстве своем только на то, чтобы использовать их как неподвижные боевые точки. Красная армия, согласно документам Российского государственного военного архива, располагала на всем протяжении фронта 2289 танками. То есть к началу "зимней войны", как ее обычно называют в Финляндии, Красная армия обладала значительным численным перевесом и многократным техническим преимуществом. Поэтому в Москве были уверены, что финнов удастся разгромить в течение нескольких дней.

Ход боевых действий советско-финской войны

Но Красная армия столкнулась с твердым и умелым сопротивлением. С ходу прорвать "линию Маннергейма" не удалось. Только после того, как советский контингент был увеличен до 760 тысяч человек, то есть стал почти втрое больше финского, Красная армия добилась преимущества.

В советской историографии часто объясняли причины неудач первого этапа советско-финской войны сильными морозами и глубоким снегом. Но метеорологические данные это опровергают. В декабре 1939 года температура на Карельском перешейке колебалась от +1 до -23,4 градусов. Сильный снегопад тоже выпал только в январе 1940 года. Кроме того, морозы, вообще-то, мешают и наступающим, и обороняющимся.

На самом деле "зимняя война" продолжалась больше трех месяцев и стоила Красной армии значительных потерь, потому что боевой дух финнов, защищавших свою землю от захватчиков, был очень высок, а навыки, необходимые для войны на своей территории - существенно выше, чем у противника. Для Сталина оказалось совершенно неожиданным и то, что на защиту своей родины встал весь финский народ. В Финляндии никто не верил, что страна сможет в случае поражения сохранить свою независимость. Здесь хорошо знали и о репрессиях 1937-38 годов в СССР, когда среди прочих были расстреляны тысячи финнов, закрыты газеты на финском языке и школы с изучением финского языка.

Важную роль сыграли и недооценка боеспособности финских войск, и то, что в отличие от их верховного главнокомандующего маршала Карла Густава Эмиля Маннергейма, бывшего кавалергарда и генерал-лейтенанта в царской России, советское командование действовало неумело и, подгоняемое Сталиным, допустило множество ошибок. Финские укрепления и труднопроходимая местность сводили на нет преимущество советской военной техники, которая вязла в грязи. Вместо противотанковых орудий, которых у финнов было очень мало, они выводили советские танки из строя с помощью бутылок с зажигательной смесью, которые именно тогда получили название "коктейль Молотова".

Мирные соглашения между Финляндской Республикой и СССР

Правда, финнам, в конце концов, пришлось согласиться на подписание мирного договора с Советским Союзом: война с такой мощной державой была для маленькой Финляндии в долгосрочной перспективе безнадежным делом. По договору, подписанному в Москве 12 марта 1940 года, Финляндии пришлось пойти на территориальные уступки, значительно большие по сравнению с теми, которые требовал Советский Союз в 1939 году. Это, в общей сложности, 11 процентов территории Финляндии с городом Выборгом. К СССР отходил Карельский перешеек, часть побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, на 30 лет - полуостров Ханко, на котором планировалось создать советскую военно-морскую базу. 430 тысяч финнов потеряли свой дом.

Но все же главное для Финляндской Республики было в том, что она сохранила свою независимость, сумела - пусть и ценой больших территориальных потерь - устоять. Марионеточное "народное правительство" Куусинена благополучно было Сталиным забыто, и Москве пришлось иметь дело с правительством в Хельсинки, которое, как до этого говорилось в сообщении ТАСС, якобы давно бежало в эмиграцию.

Потери СССР и Финляндии

За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысячи солдат были ранены.

СССР понес и ощутимый политический урон. Как "страна-агрессор" Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Гитлер, внимательно следивший за ходом войны и видевший просчеты в организации войск Красной армии и подготовке ее командования, пришел к выводу, что вермахт легко с ней справится. Таким образом, советско-финская война, которую западные историки считают частью Второй мировой, подготовила решение Гитлера напасть на Советский Союз.