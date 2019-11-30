Нападавший на Лондонском мосту ранее отбыл срок за терроризм

Террорист, убивший двух и ранивший трех человек на Лондонском мосту, оказался рецидивистом. Он провел шесть лет в местах лишения свободы и был выпущен досрочно, сообщили в полиции.

Мужчина, совершивший теракт на Лондонском мосту в пятницу, 29 ноября, ранее отбыл срок в тюрьме за терроризм. Об этом сообщила британская полиция в субботу, 30 ноября. Эксперты установили личность нападавшего, который был застрелен стражами порядка на месте преступления. 28-летний Усман Хан "был известен властям, поскольку был осужден в 2012 году за терроризм". Его досрочно освободили в декабре 2018 года, указано в официальном заявлении главы полиции по борьбе с терроризмом Нила Басу.

Согласно закону Великобритании, подобное освобождение предполагает соблюдение ряда условий до конца реального срока, к которому приговорен преступник. Как сообщает издание The Times, Хан был обязан носить электронный браслет. Полиция выясняет, каким образом стал возможен этот рецидив.

В результате ножевой атаки погибли мужчина и женщина, еще три человека госпитализированы. Теракт начался на семинаре по реинтеграции бывших заключенных, организованном Кембриджским университетом в центре Лондона, затем преступник покинул здание и продолжил нападать на прохожих на Лондонском мосту.

Между тем, как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британские спецслужбы, полиция прекратила поиски возможных соучастников нападения.

Мартовский теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне

22 марта 2017 года на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль въехал в толпу пешеходов. Затем машина поехала дальше и врезалась в ограждение расположенного в непосредственной близости от моста Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании. Неизвестный выскочил из автомобиля и, попытавшись проникнуть в здание парламента, ударил ножом полицейского, после чего был застрелен спецназом. Погибли четыре человека, а также сам террорист. Еще десятки пострадали.