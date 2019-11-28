Украина подготовила 5 сценариев возвращения Крыма и Донбасса. РФ планируют примерно наказать и заставить платить компенсации

Власти Украины подготовили на случай возвращения Крыма и Донбасса под свою юрисдикцию пять сценариев реинтеграции этих территорий.

Как сообщил на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, уже есть пять сценариев, "каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса". Он отказался сообщить подробности сценариев, отметив, что работа над ними еще продолжается.

"Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", - цитирует секретаря СНБО агентство УНИАН.

Однако некоторые подробности сценариев по возвращению территорий в СМИ все же просочились.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "theБабель", рабочая группа по реинтеграции Донбасса при президенте Украины подготовила проект документа под названием "Основы государственной политики защиты прав человека в условиях преодоления последствий вооруженного конфликта".

Инициативу разработки концепции "переходного правосудия" выдвинул в начале октября сам глава государства Владимир Зеленский. При этом он пояснил, что действия такого "правосудия" будут распространяться на Крым и Донбасс. Пока в тексте опубликованного документа рассматривается только Донбасс, однако проект подготовлен только в общих чертах, поэтому положения, касающиеся Крыма, могут появиться в нем позднее.

В качестве предполагаемых задач "переходного правосудия" авторы концепции называют наказание виновных в преступлениях, совершенных в период вооруженного конфликта, возмещение ущерба пострадавшим, "восстановление правды", то есть расследование "наиболее резонансных преступлений", а также предотвращение подобных конфликтов в будущем.

Данная концепция "переходного правосудия" обсуждалась 20 ноября на совещании с участием Генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, его заместителя Гюндуза Мамедова и членов рабочей группы по реинтеграции при президенте.

После того, как документ одобрит комиссия по вопросам правовой реформы, концепцию своим указом должен утвердить президент Владимир Зеленский.

Украина, судя по подготовленному документу, также рассчитывает подать на Россию в Международный уголовный суд (МУС) по обвинениям в военных преступлениях, преступлениях против человечности и нарушениях прав человека, совершенных по обе стороны линии разграничения.

Кроме того, Киев хочет требовать от Москвы финансовых компенсаций за оккупацию Донбасса. Россия, по замыслу Украины, как "страна-агрессор" должна через международные суды перечислять деньги в специально созданный фонд. Этот фонд в дальнейшем будет распределять компенсации жителям Донбасса. Фонд также будет пополняться за счет средств госбюджета, благотворительных фондов и международной помощи. Решать, кому и в каком объеме возмещать ущерб от конфликта в Донбассе, будет специальный орган, созданный кабмином Украины. Он будет вести реестр материального ущерба, в который войдут родственники погибших и пропавших без вести, раненые, пленные и заложники. Им планируется возмещать экономические и финансовые потери из-за "российской оккупации".

Документ предполагает также разработать законы о люстрации всех руководителей Донецкой и Луганской народных республик, а также депутатов, судей, силовиков, госслужащих, причастных к нарушениям прав человека. Лица, не прошедшие люстрацию, не смогут занимать руководящие государственные должности и возглавлять госпредприятия в течение срока, который будет определен специальным законом. Из текста следует, что теоретически к ответственности могут быть привлечены и украинские силовики, и должностные лица, однако расследованием будут заниматься органы, созданные украинскими властями без участия республик Донбасса, которые Киев не признает.

Предусматривается также создание специального независимого органа, который, по мнению украинских властей, должен будет "восстановить правду" о событиях, происходивших во время вооруженного конфликта в Донбассе. Образцом для этого послужит Комиссия правды и примирения, действовавшая в ЮАР после демонтажа режима апартеида, а также подобные комиссии в странах Латинской Америки и Европы. Этот орган должен состоять из украинских и иностранных экспертов, которые, как предполагается, будут расследовать "самые резонансные преступления, совершенные во время конфликта в Донбассе". Власти Украины обещают, что комиссия не будет зависеть от них.

Авторы проекта считают, что для предотвращения конфликтов в будущем Украина должна ратифицировать Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд. Украинские власти надеются, что подобный шаг позволит им обратиться в МУС для предъявления обвинений военачальникам, должностным лицам, депутатам и президенту "страны-агрессора". Ранее Украина подписала, но так и не ратифицировала Римский статут.