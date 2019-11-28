Главный свидетель по импичменту Трампа Гордон Сондленд обвинен в харассменте

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд - ключевой свидетель на слушаниях по импичменту президента Трампа - категорически отвергает обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него тремя женщинами.

Свидетельства женщин были расследованы журналистами двух американских изданий - Portland Monthly и ProPublica - и относятся к периоду 2003-2009 годов, задолго до того, как Сондленд получил высокий дипломатический пост в администрации Трампа.

Гордон Сондленд занимался гостиничным бизнесом на западном побережье США - в Портленде и Сиэтле. Все три свидетельницы имели с ним деловые встречи и теперь утверждают, что он домогался их, а когда "ухаживания" были отвергнуты, отомстил разными способами.

Одна из них, Николь Вогель - владелица журнала; в 2003 году она вела переговоры с Сондлендом о возможности его инвестиций в ее бизнес. Теперь свои обвинения против него она опубликовала именно в этом журнале.

Гордон Сондленд назвал это конфликтом интересов и вопиющим нарушением журналистской этики. Кроме того, в заявлении на своем личном сайте бизнесмен-дипломат подчеркнул связи обвиняющих его с Демократической партией и утверждает, что публикация против него политически мотивирована.

"Все эти лживые заявления, что я трогал и целовал их без их согласия, являются выдумкой и частью политической кампании. Они не основаны на фактах, и я категорически их отвергаю", - заявил Сондленд и пригрозил подать в суд.

В отдельном заявлении посла США в Евросоюзе для прессы также говорится, что поступки, вменяемые ему в вину, не соответствуют его характеру, и сотни сотрудников и коллег, работавших с Сондлендом на протяжении его карьеры в бизнесе и политике, могут подтвердить это.

"Насильно целовал, обнажился, наорал". Суть обвинений

Николь Вогель, владелица Portland Monthly, рассказала, что после делового ужина Сондленд повел ее показывать свой отель и пригласил зайти в один из номеров. По ее словам, он попросил ее обнять его, но тут же вцепился ей в лицо и начал целовать. Она увернулась и ушла из отеля, а позднее получила от Гордона Сондленда имейл о том, что их договоренность об инвестициях отменяется.

Редакция журнала Portland Monthly заявила, что Вогель не вмешивалась в процесс подготовки материала и что журнал специально привлек к совместному расследованию авторитетное некоммерческое издание ProPublica, чтобы получить независимую оценку заявлений Вогель и других предполагаемых пострадавших.

Яна Солис впервые увидела Сондленда в 2008 году, когда пришла на собеседование на должность специалиста по гостиничной безопасности.

Предлагая ей занять вакансию, бизнесмен, по словам Солис, назвал ее своей "новой милашкой" и шлепнул ее по ягодицам.

Солис подписала контракт, и в период работы в компании Сондленда еще дважды, по ее словам, подвергалась сексуальному харассменту. Один раз Сондленд пригласил ее в свой дом для оценки коллекции живописи и там, по ее утверждениям, обнажил перед ней свой половой орган. Девушка отпрянула, и, пытаясь скорее уйти из комнаты, даже упала.

И, наконец, третий эпизод, который запомнила Солис, произошел в пентхаусе Сондленда: он вызвал ее якобы для проверки безопасности апартаментов и насильно целовал.

Третья обвинительница, Натали Септ, на 27 лет младше Сондленда. Она работала в Портленде помощницей одного из кандидатов на местных выборах, когда босс познакомил ее с видным бизнесменом. Сондленд пригласил ее на ужин, чтобы обсудить перспективы ее будущей работы, для которой он обещал дать рекомендации. В конце вечера он попросил обнять его и тут же "набросился на нее и пытался насильно поцеловать", говорится в публикации.

Гордон Сондленд заявил, что, поскольку женщины молчали о произошедшем более 10 лет и ни разу за все это время не предъявляли ему претензий (даже в процессе его назначения в администрацию Трампа), то их утверждениям нельзя верить. Однако журналисты нашли свидетелей, которым Вогель и Солис рассказывали о произошедшем еще тогда, сразу после инцидентов.

Все трое предполагаемых жертв считают, что Сондленд отомстил за то, что его отвергли. Натали Вогель утверждает, что Сондленд отказался от согласованной деловой сделки. Яна Солис рассказывает, что после того, как она убежала из пентхауса босса, он явился на ее рабочее место и "наорал" на нее, обвиняя в том, что она отвратительно работает. Натали Септ говорит, что после ее отказа Сондленд сразу забыл, что собирался помочь ей сделать карьеру.