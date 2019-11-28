Макрон готов пойти на уступки Путину в моратории на размещение РСМД

Франция готова изучить предложенный президентом России мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, пишет FAZ. НАТО ранее отвергла предложение Москвы, напомнив о ракетах 9М729.

Франция готова "тщательно изучить" предложение России ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это следует из письма французского президента Эмманюэля Макрона его российскому коллеге Владимиру Путину, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в четверг, 28 ноября.

В частности, Макрон предлагает обсудить этот вопрос в двустороннем и многостороннем форматах. Для этого необходимы "заслуживающие доверия" взаимные меры проверки, подчеркнул президент Франции. FAZ подчеркивает, что эта инициатива Макрона идет вразрез с политикой НАТО и уже "во второй раз в течение короткого времени ставит под вопрос согласие внутри Североатлантического альянса".

В середине сентября Владимир Путин направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. В конце того же месяца Североатлантический альянс отверг предложение Москвы как "не заслуживающее доверия".

РФ уже разместила на своей территории ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), заявили в НАТО. Перед переговорами России необходимо уничтожить ракеты 9М729 таким образом, чтобы это можно было проверить, отметили в альянсе.

США и Россия 2 августа завершили выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Поводом для прекращения действия соглашения стали разработка Россией ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.

Этот договор был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.