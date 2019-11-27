Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала защиту климата и переход на цифровой формат важнейшими задачами на ближайшие годы.

Европейский парламент утвердил новый состав Еврокомиссии под председательством бывшего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). На пленарном заседании в среду, 27 ноября, 461 евродепутат поддержал список новых еврокомиссаров. Против проголосовали были 157 человек, еще 89 воздержались.

Новая Еврокомиссия начнет работу 1 декабря

Таким образом, обновленный состав Еврокомиссии сможет 1 декабря - на месяц позже планировавшегося - приступить к работе. 61-летняя Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной во главе высшего органа исполнительной власти Евросоюза.

Выступая с речью перед европарламентариями, она поблагодарила своего предшественника Жан-Клода Юнкера, назвав его "великим европейцем". Важнейшими задачами на ближайшие годы она назвала защиту климата и перехода с аналогового на цифровой формат в различных сферах. "Мой посыл прост: давайте приступим к работе", - добавила она.

При этом по-прежнему остается незанятой вакансия еврокомиссара от Великобритании. Лондон обязан выдвинуть кого-либо на пост еврокомиссара, так как после очередной отсрочки "Брекзита" на конец января 2020 года страна по-прежнему входит в состав ЕС. Однако британское правительство заявило, что в связи с парламентскими выборами 12 декабря этого делать не будет.