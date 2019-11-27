Кипр лишил "золотых паспортов" Олега Дерипаску и разыскиваемых экс-руководителей Еврофинанс Моснарбанка

Кипрская газета Politis назвала имена девяти человек, лишенных гражданства Кипра или так называемых золотых паспортов, выдаваемых иностранцам в обмен на инвестиции. В обнародованном списке значатся сами инвесторы и члены их семей. Отмечается, что имена этих людей связаны с хищениями средств, отмыванием денег и другими финансовыми нарушениями. Скриншот материала, доступного по подписке, публикует Forbes.

В списке Politis - российский миллиардер Олег Дерипаска (в статье он фигурирует как Deribaska), его сын и дочь, а также бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, их жены и дети. Столяренко и Бондаренко заочно арестованы в России и объявлены в международный розыск по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении крупных взяток и мошенничестве.

В прошлом году газета The Guardian писала, что Дерипаска подавал заявку на получение кипрского гражданства дважды: в 2015 году власти республики попросили от него повторно заполнить документы, сославшись на расследование в отношении миллиардера, которое проводили власти Бельгии. В 2016 году расследование по подозрению в отмывании денег свернули, и в 2017 году власти Кипра одобрили вторую заявку.

В начале ноября стало известно, что власти Кипра решили отозвать "золотые паспорта" у 26 человек. включая девятерых россиян. Они оказались самой многочисленной группой в списке. Из 26 иностранцев девять являются инвесторами, остальные 17 - члены их семей. Помимо граждан РФ в черный список попали восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малазиец.

Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис не раскрыл имен лишенных гражданства, но отметил, что у них есть право оспорить это решение. "Открытые медиа" писали, что одним из девяти россиян, рискующих лишиться кипрского гражданства, оказался экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, заочно арестованный в России по обвинению в хищении средств этого банка.

Среди других инвесторов из черного списка СМИ называли находящегося в розыске китайско-малазийский финансиста Джо Лоу, которому гражданство помог получить архиепископ Кипрский. Лоу является одним из главных организаторов скандальной кражи средств из предназначенного для помощи малазийским гражданам фонда 1MDB. Следствие утверждает, что похищенные из фонда 4,5 млрд долларов были потрачены на покупку картин Моне и Ван Гога, элитной недвижимости, яхт и самолетов, а также на финансирование съемок фильма "Волк с Уолл-Стрит".

Кипр - одна из самых популярных стран у россиян с точки зрения получения второго гражданства. Согласно данным Eurostat, в 2017 году гражданство получили более 5517 человек, из них 1313 - россияне. Для получения "золотого паспорта" нужно вложить 2 млн евро в недвижимость острова либо 2,5 млн фунтов стерлингов в местные компании и государственные ценные бумаги.

В начале этого года Кипр повысил порог инвестиций для получения гражданства с 2 млн фунтов стерлингов до 2,5 млн фунтов стерлингов и ввел обязательное пожертвование на 150 тысяч фунтов в кипрские государственные фонды. Однако даже с учетом этих изменений кипрская программа получения гражданства осталась самой доступной в Европе.