Лукашенко рассказал, почему оппозиции нет во власти, и попросил Запад не финансировать ее

Белорусская оппозиция сама не стремится к власти. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Во время общения президента с калининградской делегацией российский посол Дмитрий Мезенцев заговорил об успешно проведенных в Беларуси парламентских выборах. В ответ Александр Лукашенко отметил, что не все разделяют это мнение — на предыдущей встрече министры иностранных дел Швеции и Финляндии высказали ряд замечаний.

«Вы так думаете. А вот они (главы МИД Швеции и Финляндии. — Прим.) начали говорить: „Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом ни одного“. Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?» — раскрыл президент содержание встречи с европейскими министрами.

«Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим, — обратил внимание президент. — То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?»

Александр Лукашенко также обратил внимание, что в российской делегации половину составляют женщины. «С гендерным равенством у вас порядок? Сейчас я встречался с западниками — они мне выкатили проблему гендерного равенства. Я говорю: к нам приезжайте, поучитесь», — сказал президент. Он обратил внимание, что среди белорусских госслужащих женщины составляют около 70%, а в новом созыве палаты представителей — 40%.

«Самое важное для меня, что они менее коррумпированы. Они никогда не лезут в рискованные проекты, никогда не берут взятки», — подчеркнул глава государства.