Швеция перестает называть Беларусь "Белой Россией"

Использование в официальных документах слова Belarus вместо "Vitryssland" призвано подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет Беларуси, считает Стокгольм.

Правительство Швеции отказалось от использования в официальных документах для обозначения Беларуси слова Vitryssland, которое дословно переводится как "Белая Россия". Его заменяют на наименование "Belarus", сообщает шведское министерство иностранных дел на своей интернет-странице в понедельник, 25 ноября.

Переименование призвано подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет Беларуси в интересах белорусского гражданского общества и диаспоры в Швеции, отмечается в заявлении.

Первый за 27 лет визит главы МИД Швеции в Минск

Решение приурочено к официальному визиту в Минск главы шведской дипоматии Анн Линде, который проходит 24-25 ноября. Линде стала первым с 1992 года главой МИД Швеции, совершившим деловую поездку в Беларусь. Ее сопровождает Пекка Хаависто, возглавляющий министерство иностранных Финляндии, которая в настоящий момент председательствует в ЕС. Одна из главных тем визита - соблюдение прав человека и демократических принципов в Беларуси.

В связи с переименованием посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик в своем микроблоге в Twitter выразил благодарность "всем шведам и белорусам, которые помоги прийти к этому".