В Румынии проходит решающий тур выборов президента

Фаворитом второго тура президентских выборов считают Клауса Йоханниса - действующего главу государства. Его поддерживает правящая Национал-либеральная партия.

В Румынии в воскресенье, 24 ноября, проходит второй, решающий тур президентских выборов. В его ходе 18,2 млн граждан страны, обладающих правом голоса, выбирают между действующим президентом Клаусом Йоханнисом и бывшим премьер-министром Виорикой Дэнчилэ.

Первый тур выборов прошел 10 ноября, в нем участвовали 14 кандидатов. 60-летний Йоханнис набрал почти 38% голосов, 56-летняя Дэнчилэ - 22 процента. Наблюдатели считают фаворитом второго тура Йоханниса, которого поддерживает правящая Национал-либеральная партия (НЛП). Он занимает пост президента с 2014 года.

Дэнчилэ, представляющая Социал-демократическую партию (СДП), возглавляла правительство Румынии с января 2018 года. В начале ноября она была снята с должности после вотума недоверия в парламенте, которому предшествовали коррупционный скандал вокруг социал-демократов и их поражение на выборах в Европейский парламент. Преемником Дэнчиле на посту премьера стал глава НЛП Лудовик Орбан.