Вступающий в предвыборную гонку Блумберг "сделает все, что потребуется" для победы над Трампом

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не собирается позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на эту должность на выборах 2020 года. Об этом, как передает ТАСС, заявил агентству Associated Press главный советник магната Говард Вольфсон. Заявления прозвучали в то самое время, как Блумберг, по-видимому, раздумывает о том, не принять ли ему участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов, отмечет американское агентство.

По словам Вольфсона, Блумберг "сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом".

Кроме этого, советник сказал, что Блумберг не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты - в том случае, если станет главой Белого дома. "За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не собирается начинать этого. Его нельзя купить", - подчеркнул Вольфсон.

Он отметил, что благодаря своему финансовому положению Майкл Блумберг является "полностью независимым от каких-либо специальных интересов".

По данным американских СМИ, издание Forbes оценивает состояние Блумберга в более чем $54 млрд.

Трамп в пятницу заявил, что не знает, кому из кандидатов от демократов удастся победить на праймериз партии и стать его оппонентом на выборах. Журналисты также спросили у Трампа, что он думает о возможной кандидатуре экс-мэра Нью-Йорка. Президент США ответил, что не видит его единым кандидатом от демократов, " у него есть деньги, но его время пришло и ушло".

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на президентский пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.