Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Анапу, экстренно сел в Ростове из-за смерти второго пилота

Летевший из Москвы в Анапу самолет авиакомпании "Аэрофлот", который совершил вынужденную посадку в ростовском аэропорту Платов в связи со смертью второго пилота, готовится к вылету в аэропорт назначения, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо. Во время приземления мужчина умер. "Борт готовится к вылету", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на замену прислали пилота.

"Предварительная причина - сердечный приступ", - сказал собеседник. Скончавшийся пилот - 1970 года рождения. В настоящее время следователи проводят проверку.

По информации пресс-службе аэропорта, самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Анапу, в 09:57 мск совершил экстренную посадку в аэропорту Платов.

В "Аэрофлоте" выразили соболезнования родным и близким пилота. "Аэрофлот выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении компании. Там также пояснили, что командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону для скорейшего оказания медицинской помощи.

"К самолету была вызвана скорая помощь, пилот был передан медикам. К сожалению, медикам спасти пилота не удалось, он скончался в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону.