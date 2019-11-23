Первый российский электромобиль поступит на рынок в 2020 году

По словам главы Минпромторга РФ Мантурова, сертификация машины находится на финальном этапе.

Инженерно-техническая компания Zetta уже в 2020 году планирует начать серийное производство первого российского электромобиля. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, сертификация автомобиля находится "на финальном этапе". "Производство они должны запустить в I квартале 2020 года", - цитирует Мантурова агентство ТАСС.

Будут выпускать в Тольятти

Трехдверный автомобиль с электроприводом Zetta (Zero Emission Terra Transport Asset, "Транспортный актив с нулевым выбросом"), как ожидается, сможет развивать скорость до 120 километров в час. Пробег на одной зарядке будет варьироваться от 200 до 560 километров в зависимости от комплектации.

Электромобиль планируютвыпускать серийно на заводе Zetta в Тольятти. Стартовая цена модели может составить 450 000 рублей.