The New York Times сообщила о фальсификации РФ вмешательства Киева в выборы в США

Москва на протяжении нескольких лет вела кампанию, целью которой являлось переложить на Украину ответственность за вмешательство в американские выборы, пишет газета.

Россия на протяжении нескольких лет вела кампанию, направленную на то, чтобы переложить ответственность за вмешательство РФ в выборы в США в 2016 году на Украину, сообщила в пятницу, 22 ноября, американская газета The New York Times. По ее сведениям, сотрудники разведки РФ передавали фальсифицированные данные о "вмешательстве" Киева российским и украинским бизнесменам, а те в свою очередь предоставляли их американским политикам и журналистам.

Впоследствии эта подложная информация дошла до окружения президента США Дональда Трампа, которое попыталось использовать ее для защиты Трампа в ходе подготовки демократами импичмента, отмечается далее в материале. В частности, адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявлял о доказательствах украинского вмешательства в выборы США.

Показания экс-советника Трампа по России

Попытки республиканцев защитить главу Белого дома оказались в центре внимания после того, как бывший советник Трампа по России Фиона Хилл подвергла критике распространение ими "вымышленного нарратива", что не Москва, а Киев вмешивался в ход американских выборов.

Выступая 21 ноября в комитете по разведке Палаты представителей с показаниями в рамках процедуры подготовки импичмента Трампу, Хилл с уверенностью заявила о распространении теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля. Хилл также указала, что распространение ложной информации произошло, по всей вероятности, в ходе кампании, проводимой российскими службами безопасности.

Секретный брифинг американских спецслужб и сенаторов

Представители американских спецслужб уведомили сенаторов и их помощников о длившейся несколько лет кампании Москвы по фальсификации доказательств взлома Украиной серверов Демократической партии в 2016 году, пишет далее The New York Times, ссылаясь на трех должностных лиц США. По данным газеты, секретный брифинг был также посвящен развитию российской тактики вмешательства, в том числе растущим способностям более тщательно скрывать проведение подобных операций. Американские спецслужбы считают, что Москва может удвоить свои усилия во время избирательной кампании 2020 года.

Демократы в Конгрессе продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа, полагая, что он пытался использовать иностранное правительство для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Критики Трампа считают, что он воспользовался своим положением, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского и угрожал приостановить финансовую помощь Украине, если киевские власти не объявят о проведении расследования против его политического противника Джо Байдена.