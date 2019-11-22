США пригрозили санкциями Египту из-за закупки истребителей Су-35

Приобретение Каиром у России истребителей Су-35 грозит санкциями египетской стороне, заявил представитель Госдепартамента. Вашингтон также призывает Анкару отказаться от С-400.

США пригрозили правительству Египта санкциями в том случае, если состоится сделка по закупке для египетских вооруженных сил российских боевых самолетов. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

По словам пожелавшего остаться анонимным чиновника, Вашингтон не прервал сотрудничества с Египтом в оборонной области, но "мы также открыто указали на то, что если они собираются приобрести серьезную российскую технику… это грозит им санкциями".

На протяжении многих лет США вкладывали миллиарды долларов в экономику и вооруженные силы Египта, армия которого использует американские истребители F-16. Ранее в этом году Каир подписал с Москвой соглашение о приобретении более чем 20 истребителей Су-35 на сумму около 2 млрд долларов. Вашингтон может объявить санкции против Каира в рамках закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA), под действие которого попадают закупки вооружений у России.

Вашингтон призывает Анкару отказаться от С-400

В тот же день представитель Госдепартамента заявил, что Турция "должна избавиться" от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы избежать противостояния с американской стороной, расценивающей закупку российских ЗРК как угрозу обороноспособности НАТО.

"У Турции существует возможность вернуться за стол переговоров… Чтобы решить этот вопрос, они должны либо уничтожить, либо вернуть, либо как-либо иначе избавиться от С-400", - сказал американский чиновник.

Ранее, 16 ноября, глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 для того, чтобы использовать их, а не отложить в сторону.

После приобретения турецкой стороной С-400 у России Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями и отстранил ее от участия в разработке нового истребителя F-35.