Путин назвал акции "Газпрома" недооцененными. Так зачем компания их продает?

Акции "Газпрома" находятся на максимуме с 2008 года. Президент Владимир Путин при этом заявил, что акции газовой компании сейчас недооценены и будут дальше дорожать - но компания все равно решила продать часть своих бумаг более чем на 210 млрд рублей уже сейчас (около 3 млрд долларов). Почему так произошло?

О готовящейся сделке стало известно на следующей день после слов президента Владимира Путина о том, что капитализация компании, то есть совокупная стоимость ее акций, на данный момент сильно занижена.

"Она вообще явно занижена, капитализация "Газпрома". Это очевидно для всех экспертов, она находится на минимальном уровне, - заявил президент на форуме "Россия зовет". - Потенциал роста компании "Газпром", его даже трудно посчитать. У нее самые большие запасы в мире".

Обычно компании не продают свои бумаги, когда цена на них занижена, а все ждут, что они будут дорожать.

Еще одна странность - это бурный рост котировок "Газпрома" в четверг, ведь обычно при продаже крупных пакетов акций цены наоборот падают.

Русская служба Би-би-си попросила экпертов объяснить, зачем газовой корпорации продавать свои акции, когда президент публично сомневается, что рынок их оценивает верно.

Продавать сейчас выгодно

Акции компании в рублях 7 ноября достигли максимума с мая 2008 года. Если пересчитать цены на акции в долларах, то это максимум с 24 июня 2014 года. На новостях о готовящейся продажи они выросли еще на 4%.

Фактически в этот четверг российский фондовый рынок растет именно благодаря дорожающим акциям "Газпрома".

"В этом году произошел сильный рост котировок "Газпрома", хотя экономические показатели [компании] ухудшились по сравнению с прошлым годом", - говорит главный директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Например, он отмечает низкие объемы экспорта компании.

Но сейчас акции "Газпрома" позволяют их владельцам хорошо заработать на дивидендах. По словам Салихова, дивидендная политика компании изменилась и уровень выплат высокий, а также у компании заканчиваются большие инвестиционные проекты.

"Инвесторы пересмотрели отношение к "Газпрому" - в этом году бешеный рост котировок. В этих условиях менеджменту компании имеет смысл продавать казначейский пакет", - объяснил Салихов.

Фактически эта версия расходятся со словами президента Владимира Путина о том, что компания сильно недооценена.

Поиск стратегического инвестора

Еще одной версией того, что случилось, может стать тайный стратегический инвестор.

Это вторая крупная продажа акций "Газпрома" в этом году. В августе компания продала почти 3% своих акций за 139 млрд рублей. Тогда покупателем стал неизвестный стратегический инвестор, а акции взлетели на торгах на 6%.

Торги тогда прошли необычно: всего инвесторы подали порядка 500 заявок, но ни одна из них не была удовлетворена, вспоминает Forbes.

В итоге пакет был продан со скидкой в 8,4% к рыночной цене. "Ведомости" писали со ссылкой на источники, что в размещении будет участвовать лишь несколько заранее определенных покупателей.

"Когда была сделка по продаже акций "Газпрома" несколько месяцев назад, ее критиковали за нерыночность, за то, что не все участники рынка могли покупать акции", - вспоминает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Покупатель первого пакета акций до сих пор не известен. Агентство Bloomberg писало, что за сделкой могут стоять структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом. Но тогда его представитель отрицала, что миллиардер вкладывает деньги в "Газпром".

Представитель миллиардера и в этот раз заявила Forbes, что он также не собирается вкладывать деньги в компанию.

"Считается, что были не вполне рыночные принципы продажи, непрозрачная система", - объясняет Суверов. Если сделка вновь будет "квазирыночной", то рисков для компании станет больше, считает он.

Как выглядит сделка?

Компания "Газпром газораспределение", которая является структурой "Газпрома", продает пакет акции газового гиганта.

Всего компания собирается продать 850,6 млн акций на Московской бирже. Это примерно 3,59% всех акций "Газпрома".

Биржа будет принимать заявки на пакет акций в течение рабочего дня четверга.

Речь идет о продаже казначейских акций - эти бумаги находятся в собственности эмитента.

Казначейские акции представляют из себя некоторый ресурс, который можно или погасить навсегда, или вернуть обратно в рынок, пояснил Алексей Кокин из "Уралсиба".

"Наверное, "Газпром" мог предположить, что сейчас хороший момент для реализации бумаг на рынке и привлечения денежных средств. Не исключено, что это способ увеличения поступления денежных средств в конце года", - предполагает Кокин.