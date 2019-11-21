Возбуждено два новых дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный

Следственный комитет России (СКР) возбудил два новых уголовных дела по фактам хищения бюджетных средств при строительстве космодрома Восточный. По оценкам следствия, ущерб составляет более 240 миллионов рублей (3,76 млн долларов).

Дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщили в СКР.

По версии следствия, в период с ноября 2018 по май 2019 года руководство одного из предприятий, исполняющих госконтракт по строительству космодрома, предоставило в управление федерального казначейства по Татарстану подложные документы, на основании которых получило более 240 млн рублей.

На прошлой неделе Следственный комитет сообщал, что продолжает расследовать 12 уголовных дел о хищениях при строительстве Восточного.

В ведомстве также уточняли, что 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями уже направлены в суд, приговоры вынесены в отношении 58 человек.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. За это время, по данным генпрокуратуры России, было выявлено 17 тысяч различных нарушений, ставших основаниями для возбуждения 140 уголовных дел.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что согласно "сводной информации из разных ведомств", ущерб при строительстве Восточного составил 11 млрд рублей, из которых государству удалось вернуть только 3,5 млрд рублей.

11 ноября на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на десятки уголовных дел и приговоров порядка на строительстве космодрома Восточный до сих пор нет.

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят - но порядка там так и не удалось навести как следует", - сказал он (цитата по Интерфаксу).

Песков после этого заявил, что президенту был представлен комплексный доклад, "который он привел в качестве иллюстрации". При этом Песков отметил, что претензии президента относятся не к нынешнему руководству проекта, а "к предыдущему периоду".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь заверил, что все причастные к коррупции при строительстве космодрома были отстранены от проекта и "оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас нет".