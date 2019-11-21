В лесу во Франции собаки загрызли беременную женщину

В лесу на севере Франции охотничьи собаки загрызли 29-летнюю беременную женщину. Ее тело обнаружено близ городка Вилле-Котере.

"У Элизы Пиларски обнаружены множественные укусы конечностей и головы", - сообщил прокурор Фредерик Трин. Вскрытие показало, что она умерла от большой кровопотери.

В связи с гибелью женщины заведено дело о непреднамеренном убийстве.

Полиция взяла образцы слюны 93 охотничьих собак в округе и проводит сравнительный анализ с образцами ДНК, оставленными на теле Пиларски. По итогам экспертизы полиция надеется установить хозяев животных, виновных в гибели женщины.

Элиза Пиларски сама владела пятью собаками, их ДНК также исследуется.

Ужасная смерть беременной женщины взбудоражила общественность. Сотни человек продолжают оставлять на ее странице в "Фейсбуке" записи с выражением сожаления и возмущения случившимся.

Что случилось в лесу?



Согласно протоколу расследования, в минувшее воскресенье Элиза Пиларски во время прогулки в лесу Рец со своими собаками позвонила своему молодому человеку и сообщила, что на нее готовится напасть стая чужих собак.

Он побежал в лес, но обнаружил ее уже мертвой. По его словам, он шел на отчаянный лай одной из собак Элизы.

"Я искал ее, увидел ее джип. Я шел по направлению к оврагу, но увидел стаю из примерно 30 собак и отошел", - рассказал Кристоф французскому каналу BFMTV. По его словам, Элиза была вся искусана, одежда на ней порвана, оголился живот - женщина была на седьмом месяце беременности.

Мужчина позвонил соседу с просьбой помочь, а тот, в свою очередь, вызвал полицию.

Во вторник газета Le Courrier Picard сообщила, что в тот день в лесу шла охота на оленя, и собаки, вероятнее всего, отбились от охотников.

Местная охотница Анжела Ван Ден Берге подтвердила, что охота в воскресенье действительно была. "Но мы уверены, что ни наши собаки, ни сам факт охоты с гончими не имеют отношения к трагическому происшествию", - сказала Ван Ден Берге в интервью новостному сайту L'Union.

Актриса Бриджит Бардо, которая уже много лет возглавляет фонд защиты животных, призвала власти Франции немедленно отозвать все охотничьи лицензии до конца текущего сезона.

Но французская охотничья ассоциация настаивает, что доказательств причастности охотничьих собак к смерти 29-летней женщины пока нет.

Лесной массив Рец, простирающийся на 13 гектаров, населяет множество диких животных, включая благородных оленей, косуль и лисиц.