Путин считает, что в будущем страны Восточной Европы захотят выйти из ЕС

Москва заинтересована в сохранении Евросоюза, и в России с тревогой следят на ситуацией в Европе, особенно на фоне Brexit. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

По его словам, сообщает «Интерфакс», интерес к сохранению ЕС связан с тем, что Россия «хочет иметь дело с предсказуемым и понятным партнером». Путин отметил, что значительная часть российских золотовалютных резервов номинирована в евро. Товарооборот РФ и ЕС, даже после санкции, хотя и упал с 450 млрд до 300 млрд, до все же потихоньку растет. Для России Евросоюз — крупнейший торгово-экономический партнер. «Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы все сохранялось и эффективно функционировало», — констатировал Путин.

Он также считает, что противоречия внутри Евросоюза появились «из абсолютно конкретных вещей». Он привел пример: едва ли налогоплательщикам Великобритании нравится платить налоги, зная, что значительная часть их средств «уходит на поддержание штанов тех, кто пока не достиг определенного уровня экономического развития». Причем, отметил Путин, речь идет о десятках миллиардов евро.

Он добавил, что ориентировочно в 2028 году некоторые страны Восточной Европы, входящие в ЕС, достигнут такого уровня экономического развития, что уже не будут получать гранты и прочие виды поддержки, а станут сами платить, как та же Великобритания. «Не уверен, что там не возникнет таких же мыслей, как и у самой Великобритании сегодня», — предположил Путин.

В этой связи он выразил сомнения в том, что ЕС в будущем сумеет сохранить себя в текущем виде. Однако у лидеров стран ЕС, напомнил он, есть разные сценарии консолидации, и они над ними работают. «Удастся им это или нет, я не знаю. Во всяком случае, хочу пожелать им успеха», — заключил Путин.