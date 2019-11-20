В Латвии остановят трансляцию девяти каналов на русском языке

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил остановить трансляцию девяти каналов в Латвии. Эти каналы входят в холдинг, бенефициаром которого является российский миллиардер Юрий Ковальчук. Он включен в список лиц, подверженных санкциям Европейского совета за нарушение территориальной целостности Украины, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LTV.

"Среди этих девяти каналов есть такие каналы, как Петербург–Пятый канал, "Дом Кино", которые являются очень серьезными программами. Этот запрет будет в силе до тех пор, пока Юрий Ковальчук не будет исключен из списка санкций ЕС", — указал зампредседателя NEPLP Иварс Аболиньш.

В числе запрещенных на территории Латвии программ — "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и Петербург–Пятый канал.

Аболиньш порталу DELFI сообщил, что пока что принято решение только по отношению к этим девяти каналам. В то же время, совет проверяет бенефициантов и других ТВ-каналов.