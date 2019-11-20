В России "угробили" катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", прежде чем вернуть их Украине, заявил командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко в интервью "4 каналу" в среду, 20 ноября. По его словам, с судов "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

"Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - продолжил адмирал. Он рассказал, что в настоящий момент корабли подходят на буксире к территориальным водам Украины, пояснив, что "скорость очень маленькая, они своим ходом не идут".

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Россия вернула Украине корабли через год после захвата

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. Пограничники обвинили корабли в нарушении территориальных вод РФ и доставили их в Керчь. Украина считает, что такого разрешения и не требовалось.

Арестованные при захвате кораблей моряки были возвращены на родину 7 сентября в рамках обмена пленными. 18 ноября Россия вернула Украине корабли. В МИД России суда назвали "вещественными доказательствами в продолжающемся уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы". "Их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется", так как необходимые следственные действия в отношении судов завершены, пояснили в ведомстве.