Израиль обстрелял иранские объекты в Сирии. Россия резко против

Израиль заявляет, что нанес десятки ударов по правительственным объектам в Сирии, а также по иранским вооруженным частям, базирующимся на сирийской территории.

По словам израильских военных, такой массированный удар стал ответом на ракетный обстрел Израиля, произведенный одним из иранских подразделений. Все ракеты были перехвачены, жертв и разрушений нет, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ходе [нашего] обстрела иранских и сирийских объектов, используемых в террористических целях, Сирия применила свои противоракетные зенитные установки, несмотря на предупреждения этого не делать. В результате ряд установок был уничтожен", - заявили в среду в Армии обороны Израиля.

Сирийская сторона сообщает, что ее система ПРО перехватила большую часть израильских ракет над Дамаском, однако двое мирных граждан все же погибли.

По словам очевидцев, в районе Дамаска звучали громкие взрывы, в некоторых частях города начались пожары.

"Отдыхаю на балконе, и вдруг такое. Похоже не массированную израильскую атаку где-то на юге Дамаска", - написал в "Твиттере" пользователь Дэнни Макки.

Россия осуждает

По словам израильских военных, в происходящем на сирийской земле виновно правительство Сирии, которое потворствует акциям против Израиля. ЦАХАЛ настоятельно советует властям в Дамаске начать сдерживать такие акции.

Россия, являющаяся одним из ближайших союзников президента Сирии Башара Асада, осудила израильский налет.

"Мы будем еще выяснять обстоятельства, это очень все неправильно. Это ведет просто к никому не нужной эскалации напряженности", - заявил в среду замглавы российского МИД Михаил Богданов.

Пресса Израиля подчеркивает, что российские зенитно-ракетные установки С-300, размещенные в районах дислоцирования российских войск, не пострадали.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль осуществил сотни ракетных обстрелов сирийской территории с целью остановить наращивание там военного присутствия Ирана и помешать иранским поставкам оружия военизированной группировке "Хезболла" в соседнем Ливане.