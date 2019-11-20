Греция закроет три крупнейших лагеря для беженцев

Вместо лагерей на островах Лесбос, Самос и Хиос появятся "центры идентификации" для мигрантов, у которых нет шансов получить убежище. Остальных беженцев будут направлять на материк.

Власти Греции планируют закрыть три крупнейших лагеря для беженцев на островах Лесбос, Самос и Хиос. Вместо них должны быть созданы "центры отъезда и идентификации", заявил представитель правительства республики на пресс-конференции в среду, 20 ноября.

Предполагается, что в этих центрах будут размещать мигрантов без перспектив получить убежище, которых необходимо вернуть на родину. Речь идет о лагерях, которые беженцам запретят покидать, отмечает агентство dpa. При этом мигрантов, у которых есть шанс получить убежище, будут направлять на материковую часть Греции.

Лагеря для мигрантов на греческих островах неоднократно критиковали за переполненность, которая только ухудшает санитарные условия жизни беженцев. В сентябре в лагере "Мориа" на острове Лесбос несколько раз вспыхивали пожары.

В Евросоюзе действует Дублинское соглашение, согласно которому рассматривать прошения иностранцев об убежище должна первая же страна ЕС, в которую въехал претендент.