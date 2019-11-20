Экс-министра РФ Михаила Абызова заподозрили в отмывании денег через Swedbank

Из журналистского расследования следует, что на счета офшоров Михаила Абызова в Swedbank поступили 860 млн долларов. Ранее этот банк оказался в центре скандала с отмыванием денег.

Бывший министр РФ по делам открытого правительстваМихаил Абызов создал масштабную офшорную сеть будучи клиентом шведского банка Swedbank, который обвиняют в отмывании денег. Об этом сообщила "Новая газета" в среду, 20 ноября, со ссылкой на результаты расследования, проведенного Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно со шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees.

Как выяснили журналисты, счета для офшоров экс-министра начали открываться в Swedbank в 2011 году. В общей сложности на счета связанных с ним 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских Виргинских островов с 2011 по 2016 годы поступило 860 млн долларов, 770 млн долларов было выведено.

Как минимум 38 из этих фирм владели или продолжают владеть крупными российскими активами, говорится далее в материале. Журналисты предполагают, что Абызову помогал "свой человек" в эстонском отделении Swedbank, который уволился в 2017 году, когда счета его офшоров были закрыты.

Скандал вокруг Swedbank

Swedbank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег, в феврале 2019 года. Абызов был в числе его клиентов, которым, как выяснилось в результате расследования, банк помогал отмывать деньги и уклоняться от налогов. По данным шведских журналистов, c 2008 по 2018 год через эстонское отделение Swedbank были проведены - в основном российскими клиентами - вызывающие подозрение транзакции на общую сумму более 135 млрд евро.

Дела против Абызова

Абызов занимал должность министра по делам открытого правительства с мая 2012-го до мая 2018 года, когда этот пост был упразднен. "Открытое правительство" означает в РФ систему принципов управления, при которой общество и бизнес участвуют в принятии и реализации решений. После 2018 года Абызов вернулся в частный бизнес и почти не жил в России.

Его задержали в марте 2019 года по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве. В целом у Абызова арестованы счета и активы на сумму более 27 млрд руб. По версии следствия, в 2012-2014 годах Абызов, не имея права управлять бизнесом, организовал сложную сделку с собственными активами, в результате которой 4 млрд рублей были выведены за рубеж. Позже стало известно, что против Абызова заведено также дело о легализации доходов на 32 млрд руб. Его арест был продлен до конца января 2020 года.