Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца. Инцидент произошел в больнице Charlottenburg Palace Park Clinic, где последний читал лекцию, сообщает издание Tagesspiegel. В результате 59-летний мужчина скончался от полученных ранений.

Серьезные травмы получил также один из слушателей лекции, который пытался защитить фон Вайцзеккера, и был госпитализирован с тяжелым ранением.

Указывается, что полиции удалось задержать подозреваемого. Его мотивы пока не известны.

Соболезнования в связи с гибелью фон Вайцзеккера, который последние несколько лет возглавлял клинику в Шарлоттенбурге, выразил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. "Отличный доктор и замечательный человек. Страшно подумать, в каком мире мы живем", — написал он в своем Twitter.

Рихард фон Вайцзеккер был президентом ФРГ в 1984–1994 годах. Его программным выступлением стала речь на 40-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. Тогда глава государства призвал не забывать времена нацистской диктатуры и помнить о погибших.