НАТО объявит космос отдельной сферой проведения операций

НАТО намерена признать космос отдельной сферой проведения операций наряду с сушей, а также воздушным, морским и киберпространством. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 19 ноября. Он ожидает, что министры иностранных дел стран-членов НАТО согласуют соответствующее решение на встрече 20 ноября.

Подобный шаг отчетливо продемонстрирует, что альянс продолжает укреплять свои средства сдерживания и оборону, добавил Столтенберг. Генсек НАТО особо выделил растущую значимость космоса для операций и миссий альянса.

Альянс не намерен размещать оружие в космосе



Признание космоса отдельной сферой проведения операций позволит рассматривать возможные космические атаки с учетом принципа коллективной безопасности - как до сих пор рассматривались атаки на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве, отмечает агентство dpa. При этом альянс "не намерен размещать оружие в космосе", подчеркнул Столбенберг.

В июне НАТО разработала свою первую космическую стратегию. О расширении своих космических возможностей также объявили Россия, Китай и Индия. А президент США Дональд Трамп еще в июне 2018 года поручил министерству обороны начать формирование военно-космических сил.