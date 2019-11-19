Госдума нашла в России иностранные "лагеря", где учат протестовать

В комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ предложили ввести уголовное наказание для организаторов несогласованных митингов, прошедших обучение в неких финансируемых из-за рубежа "лагерях", которые якобы действуют в ряде регионов России.

Где находятся такие "лагеря", депутаты не уточнили. По словам члена комиссии Госдумы Адальби Шхагошева, к их числу можно отнести и "виртуальные лагеря", под которыми имеется в виду "концентрация протестных мыслей в соцсетях, не имеющая географического обозначения", пишет "Коммерсант".

В следующем году в Госдуму планируется внести законопроект о наказании, вплоть до лишения свободы, для организаторов протестных акций, прошедших обучение в таких "лагерях". Сроки лишения свободы "должны быть связаны с последствиями несанкционированного митинга: гибель людей, масштаб причиненного ущерба", объяснил Шхашгоев, уточнив, что уголовная ответственность будет распространяться только на "обученных" организаторов несанкционированных акций.

Пока неизвестно, будет ли это новая статья Уголовного кодекса или поправки к действующим статьям. Сейчас ответственность за организацию несогласованных митингов регулирует статья 212.1 УК РФ, максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.

По словам источника газеты, создание центров подготовки протестующих якобы инициировали НКО, которые могут действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Крыму, Калининграде, Омске и ряде регионов Северного Кавказа. Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев ранее заявлял об обнаруженных попытках иностранных СМИ и организаций влиять на внутреннюю политику в 19 регионах России.

"В общем, если вас вдруг затянет в какую-то концентрацию мыслей, будьте осторожны - скоро за такое обещают сажать в тюрьму, - прокомментировал новую идею депутатов шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. - Я понимаю, почему некоторые депутаты так боятся концентрации мыслей. Им это явление попросту неведомо. А все неведомое нас страшит".

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России была создана в августе после серии акций протеста в Москве из-за недопуска несистемной оппозиции к выборам в Мосгордуму. Протесты вылились в скандальное и масштабное дело о "массовых беспорядках" и применении насилия против полицейских. По мнению депутатов, вмешательством занимались некоторые иностранные СМИ и дипломатические представительства, в частности издание Deutsche Welle и посольство США. В первом случае парламентарии сочли призывом к участию в несогласованной акции протеста твит DW со словами "Москва, выходи!" - эту фразу скандировали участники акции за свободные выборы в Мосгордуму 27 июля. А американское посольство в Москве опубликовало "маршрут хождений" перед акцией протеста 3 августа.

В Госдуме DW грозили лишением аккредитации, но глава МИД Сергей Лавров выступил против этого, хотя и заявил, что DW, "по сути дела участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них".

Иностранным вмешательством также озабочена временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Ее председатель Андрей Климов в октябре намекнул, что акции протеста в Москве "удивительным образом" вписываются в планы некой частной разведывательной компании, которая работает в интересах правительства США.

Климов также заявил о случаях подстрекательства к использованию оружия во время летних акций, но кто именно подстрекал к подобным действиям, сенатор не уточнил. Климов также разглядел среди участников митинга 10 августа на проспекте Сахарова "лиц с двойным гражданством", в частности рэпера Оксимирона, который присоединился к протестам через месяц после их начала.