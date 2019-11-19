Россия: на парковке у магазина автомобиль провалился в яму с кипятком, погибли два человека

Во вторник утром автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе. Погибли два человека, со ссылкой на силовые структуры региона сообщает РИА "Новости".

"В результате обвала провалился в яму автомобиль "Лада Ларгус", к сожалению, имеются погибшие", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что спасатели провели работы по извлечению погибших и автомобиля.

Следственно-оперативная группа, а также руководство Следственного управления выехали на место происшествия.

Причиной аварии стал прорыв трубы горячего водоснабжения, сообщает ТАСС. Как пишут местные СМИ со ссылкой на руководителя отдела криминалистики СУ СК по Пензенской области Максима Смирнова, в яме был кипяток.