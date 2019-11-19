"В результате обвала провалился в яму автомобиль "Лада Ларгус", к сожалению, имеются погибшие", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что спасатели провели работы по извлечению погибших и автомобиля.

Следственно-оперативная группа, а также руководство Следственного управления выехали на место происшествия.

Причиной аварии стал прорыв трубы горячего водоснабжения, сообщает ТАСС.

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Как пишут местные СМИ со ссылкой на руководителя отдела криминалистики СУ СК по Пензенской области Максима Смирнова, в яме был кипяток.