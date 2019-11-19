В России на парковке у магазина автомобиль провалился в яму с кипятком, погибли два человека

РИА "Новости"

Во вторник утром автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе. Погибли два человека, со ссылкой на силовые структуры региона сообщает РИА "Новости".

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