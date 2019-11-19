"США и Россия не сделали необходимые шаги в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей. Если территории не будут очищены от курдских формирований, то мы вновь начнем операцию", - приводит его слова газета Yeni Safak. По словам главы МИД Турции, Анкара "должна непременно избавиться от угрозы терроризма".

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА "Новости", что возможное возобновление операции в Сирии должно стать предметом переговоров, на которых удастся убедить Анкару в том, что курдские формирования будут отведены из зоны безопасности.

"Если есть такие сомнения, их надо решать путём переговоров", - сказал Джабаров, отметив, что Россия всегда выполняет свои обещания. "Если Россия что-то пообещала, в том числе обеспечить отвод курдских форсирований, то она это выполняет. Насчёт США не могу сказать", - заявил он.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", назвав своей целью создание там буферной зоны для защиты турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.