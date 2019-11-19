Трамп заявил, что не против дать показания конгрессу по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится идея дачи показаний на слушаниях по делу об импичменте, которые проходят в конгрессе.

В твите, опубликованном в понедельник, Трамп написал, что всерьез рассмотрит возможность такого шага.

Накануне с предложением об этом выступила спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси.

Конгресс проводит расследование подозрений о том, что президент мог приостановить военную помощь Украине, добиваясь от украинских властей антикоррупционного расследования деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена, который рассматривается как основной конкурент Трампа на следующих президентских выборах.

Дональд Трамп ранее называл всё это дело охотой на ведьм.

В воскресенье Нэнси Пелоси заявила в интервью телеканалу CBS, что президент может предстать перед комитетом конгресса и рассказать всё, что знает об этом деле.

"Если он располагает информацией, которая оправдывает его, то мы готовы рассмотреть ее", - сказала она.

В своих твитах Дональд Трамп называл Нэнси Пелоси никчемным спикером, но также добавил, что готов дать показания, чтобы возобновить нормальную работу конгресса.