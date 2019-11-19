ОБСЕ: Парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным стандартам

"Основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована на досрочных парламентских выборах в Беларуси, несмотря на увеличение числа зарегистрированных кандидатов", - к такому заключению пришли международные наблюдатели в своем предварительном заявлении по итогам парламентских выборов в Беларуси, прошедших в воскресение, 17 ноября.

Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельд в понедельник, 18 ноября, в Минске заявила, что выборы прошли в спокойной обстановке, но не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов. По ее словам, наблюдатели отметили общее пренебрежение основополагающими свободами самовыражения, собраний и ассоциаций. К тому же большое число кандидатов подали заявки на участие в выборах, но их участие ограничили.

Эти выборы, по мнению представителя ОБСЕ, продемонстрировали "полное отсутствие соблюдения демократических обязательств". "В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены, а основополагающие свободы как избирателей, так и кандидатов ущемляют, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность", - подчеркнула Седерфельд.

Представители ОБСЕ в очередной раз пришли к выводу, что правовая базаБеларуси не гарантирует демократические выборы. По мнению наблюдателей, после прошлых выборов были приняты определенные усилия по изменению избирательного законодательства, но никаких конкретных шагов белорусская власть не сделала.

Оппозиция: "Явка завышена на 35 процентов"

Наблюдение за парламентскими выборами в Беларуси осуществляла также национальная наблюдательная кампания "Право выбора", которая состоит из представителей 8 политических партий и организаций. На брифинге по итогам выборов представители кампании сообщили, что всего за время избирательной кампании ими было зафиксировано 731 нарушение, а с участков был удален каждый третий наблюдатель кампании. Большинство зафиксированных нарушений составляет несоответствие количества проголосовавших в протоколе комиссии данным наблюдателей и проблемы с надлежащим хранением ящика для голосования.

Официальная явка на выборах составила 77,22%, однако наблюдатели с этим не согласны. "Мы осуществляли тотальное наблюдение на 9 из 110 округов. Как минимум в 5 округах выборы не состоялись - то есть явка там не превысила 50 процентов", - заявили представители кампании. Наибольшая разница между официальной явкой и явкой, зафиксированной наблюдателями, составляет 35 процентов - на одном из округов в Могилеве.

Представители кампании "Право выбора" также отметили, что зафиксированные ими нарушения лягут в основу жалоб в ЦИК о непризнании итогов выборов, которые собираются подать как минимум 9 кандидатов в депутаты.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси прошли в воскресенье, 17 ноября. Центральная избирательная комиссия признала выборы состоявшимися. По их итогам в парламент не прошел ни один оппозиционный кандидат. Явка составила 77,22 процента, что на 3 процентных пункта выше показателя выборов 2016 года.