МИД РФ передал Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Россия передала Украине три судна, которые российские пограничники задержали в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ. МИД уточнил, что корабли переданы на "ответственное хранение", так как они больше не нужны для следственных действий по уголовному делу о незаконном пересечении границы.

"Хотели бы еще раз подчеркнуть, что действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 г., являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений", - заявили в МИД, добавив, что намерены и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ в соответствии с российским законодательством и нормами международного права.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила в Facebook, что пока корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу "о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей".

В начале ноября украинский МИД направил РФ ноту с требованием вернуть корабли. После их получения украинская сторона намерена осмотреть суда и выяснить, связана ли задержка возвращения кораблей с их ремонтом для сокрытия следов обстрелов. В Совете Федерации заявили, что для возврата судов Украине придется признать инцидент в Керченском проливе провокацией.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ вернуть Украине задержанных моряков и корабли. В сентябре 24 моряка вернулись на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Адвокат Николай Полозов, защищавший моряков, сообщил, что будет ходатайствовать к ФСБ о прекращении уголовного дела и преследования его фигурантов в связи с отсутствием состава преступления.

Украинские корабли были задержаны по пути из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. По версии РФ, они незаконно вошли в территориальные воды страны. Во время столкновения российские пограничники применили оружие, ранив трех украинских моряков. ФСБ назвала инцидент провокацией и через два дня после инцидента продемонстрировала якобы изъятые у украинских моряков документы, предписывающие скрытно перейти из Одессы в Бердянск, а особую скрытность обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Киев же считает, что разрешение судам не требовалось, а пограничные корабли РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива осуществили "агрессивные действия" против кораблей ВМС Украины.