Украина будет поставлять ЕС российский газ по европейским правилам

Киев обязался реструктурировать "Нафтогаз" в рамках новых правил Европейского энергосообщества. Анбандлинг считают важным шагом в подготовке нового контракта с "Газпромом".

В Украине в воскресенье, 17 ноября, вступил в силу закон о так называемом анбандлинге национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины". Он предусматривает выделение из ее состава предприятия по транспортировке природного газа и сертификацию нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Накануне официальная газета Верховной рады опубликовала документ с текстом закона, пояснив, что он вступает в силу на следующий день.

Закон был принят 31 октября, его поддержал 341 депутат украинского парламента. 15 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский. Обязательства провести реструктуризацию "Нафтогаза", разделив транспортировку, хранение и продажу газа, Украина взяла на себя в рамках Третьего энергетического пакета Европейского энергетического сообщества.

Согласно новому закону и планам украинского правительства, с 1 января 2020 года транзитом газа будет заниматься ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), который остается в стопроцентной государственной собственности. Решение об участии в его управлении других лиц может быть утверждено только Верховной радой. Государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет. Оператор будет считаться независимым после сертификации украинским регулятором, которую подтвердит секретариат Энергетического сообщества в Вене.

Подготовка к новому контракту с "Газпромом"

В украинском правительстве анбандлинг "Нафтогаза" считают важным шагом в подготовке к заключению нового контракта по транзиту газа с российским "Газпромом" по европейским правилам. Действующее соглашение, не предусматривающее анбандлинга, истекает 31 декабря. 19 сентября в Брюсселе прошел третий раунд газовых переговоров между Россией, ЕС и Украиной, на котором украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предоставил график реализации Киевом требований европейского законодательства до 1 января. В свою очередь, Россия согласилась подписывать договоры с Украиной по европейским нормам.