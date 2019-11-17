Великобритания опубликует после 12 декабря доклад о вмешательстве РФ, касающийся премьера Бориса Джонсона

Правительство Великобритании опубликует парламентский отчет по результатам расследования предполагаемого российского вмешательства в британскую политику только после досрочных парламентских выборов, которые состоятся 12 декабря. С таким объявлением выступил в воскресенье, 17 ноября, министр безопасности Великобритании Брэндон Льюис.

Подготовленный парламентским комитетом по разведке и безопасности доклад уже был проверен спецслужбами, и оппозиция обвиняет правительство в противодействии его публикации, поскольку документ может содержать информацию, касающуюся премьер-министр Бориса Джонсона и его партии, сообщает "Голос Америки".

Министр Брэндон Льюис объяснил, что доклад не может быть опубликован из-за ограничений, налагаемых законом на правительственные публикации во время предвыборной кампании.

Доклад, посвященный российскому вмешательству в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit, должен был быть опубликован еще 4 ноября. В докладе объемом в 50 страниц, подготовленном Комитетом по разведке и безопасности британского парламента, утверждается, что результаты референдума 2016 года о выходе из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля. В то время одним из главных сторонников идеи выхода Королевства из Евросоюза был нынешний премьер страны Борис Джонсон.

Сам Джонсон уже официально заявил, что он не усмотрел в этом докладе никаких свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.

В Британии склонны рассматривать это заявление премьера, как сигнал о намерении правительства консерваторов "нормализовать" отношения с Россией. Поэтому представители Консервативной партии проигнорировали и улики, указывавшие на Россию в "деле Литвиненко", считает британский политик и бывший глава парламентской группы по России Крис Брайант. В интервью The Guardian он отметил, что мощный поток денег российских олигархов в Великобританию, в частности, коснулся и Консервативной партии.

"Порой средства вкладывали сами олигархи, например, Александр Темерко, заработавший на продаже оружия. Порой - жены олигархов, получившие британское гражданство, как в случае с Любовью Чернухиной, чей муж был заместителем министра финансов Путина", - отмечал Брайант. По его оценке, с 2009 года россияне вложили в Консервативную партию как минимум 3,5 млн фунтов стерлингов, из них не менее 500 тыс. фунтов стерлингов только за прошлый год.

Как напоминает "Радио Свобода", несколько дней назад бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах 2016 года Дональду Трампу, высказала резкую критику в адрес британских властей в связи с их нежеланием публиковать результаты расследования возможного российского вмешательства в политику Соединенного Королевства.

В интервью BBC она, в частности, назвала "необъяснимым и позорным" решение правительства Британии отказаться от публикации доклада о возможном вмешательстве РФ в британскую политику до досрочных выборов 12 декабря. По словам Клинтон, она была буквально "ошарашена новостью". "Каждый избиратель, собирающийся голосовать на выборах заслуживает того, чтобы познакомиться с докладом до начала выборов", - заявила Клинтон в интервью в эфире радиостанции BBC Radio 5.

Ранее Великобритания неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве или попытках вмешательства в выборы на Западе. Москва категорически отвергает такие обвинения.