— Самый главный принцип — суверенитет и независимость нашего общества, — отметил Лукашенко. — Не надо никакой конспирологии. Все ведется открыто, и последний раз премьер-министр сказал — это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших производителей, как следует, снятию барьеров, никакие дорожные карты не будут подписаны.

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Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь «не хочет быть нахлебником» и настаивает на равных условиях для всех субъектов хозяйствования, пишет портал Tut.by.

Китай и Америка начали торговую войну. Почему? Потому что Трамп обнаружил, что они от этой торговли теряют, дефицит в торговом балансе на сотни миллиардов долларов. А вы знаете, какой дефицит у нас от торговли с Россией? Под 9 млрд долларов ежегодно. То есть мы продаем туда меньше, чем они нам, на 9 млрд долларов. Скажите, где мне взять эти 9 млрд, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Естественно, углеводорода у нас нет. Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выставили барьер и не пускают по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет.

При этом глава государства заверил, что Беларусь не намерена начинать торговые войны с Россией.

— Когда ты вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз? Я уже говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки. Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья. Я ему открыто это могу сказать, да еще похлеще. И он мне может сказать. Что же это за союз, когда мы с каждым годом теряем и условия ухудшаются? Это ненормально. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования.